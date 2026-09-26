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Quarti ad Hangzhou tra vecchi conti e una sfida senza precedenti: i pronostici

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Marozsan-Jacquet e Gaston-Rublev sono due sfide valide per i quarti di finale dell’Atp di Hangzhou: notizie, analisi della sfida e pronostico della partita.

L’Open di Tokyo è già all’orizzonte. Il sorteggio si svolgerà nella giornata di lunedì 28 settembre e tutto è pronto, nel circuito maggiore, per uno degli appuntamenti più attesi della stagione autunnale. Ad Hangzhou, però, il titolo è ancora da assegnare, ragion per cui, in attesa dell’Atp 500, andiamo a scoprire quali giocatori si sfideranno in occasione dei quarti di finale.

Rublev
Quarti ad Hangzhou tra vecchi conti e una sfida senza precedenti: i pronostici (AnsaFoto) – Ilveggente.it

In gara c’è, per cominciare, Hugo Gaston, che è arrivato fin qui superando Jaime Faria in tre set, al termine di una partita nella quale il francese ha dovuto rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il suo prossimo avversario, Andrey Rublev, è invece entrato a gamba tesa, battendo Rinky Hijikata in due set e firmando 29 vincenti in una prestazione che ha convinto anche per la qualità e per l’incisività con cui ha preso il comando degli scambi.

Dall’analisi dei precedenti, si evince come il bilancio degli scontri sorrida a Rublev: il russo ha vinto l’unico incontro disputato finora, a Toronto nel 2025, in due set. Ciò nonostante, Gaston resta un avversario capace di cambiare completamente ritmo alla partita, alternando soluzioni molto diverse e cercando di non concedere riferimenti al rivale. Rublev, dopo l’esordio convincente contro Hijikata, sembra avere invece le armi per tenere il francese lontano dalla zona del campo in cui può fare più male, per cui è su di lui che puntiamo.

Hangzhou, i pronostici dei quarti di domenica 27

Gaston
Hangzhou, i pronostici dei quarti di domenica 27 (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Fabian Marozsan è arrivato ai quarti vincendo una partita estremamente dispendiosa: l’ungherese ha avuto bisogno di tre set per superare Taro Daniel, ed è riuscito a rimontare dopo aver perso il primo parziale e chiudendo il match al tie-break decisivo. Kyrian Jacquet ha invece firmato una delle sorprese del torneo, eliminando Tomas Martin Etcheverry in due set e conquistando così il secondo quarto di finale ATP della carriera.

Non ci sono precedenti tra Marozsan e Jacquet, quindi il match non offre riferimenti diretti a cui affidarsi. Il francese arriva con la fiducia derivante dal successo contro una testa di serie e ha mostrato di saper reggere il confronto anche sul piano della continuità. Marozsan, però, ha già affrontato e superato un momento complicato nel turno precedente e può contare su un’esperienza maggiore a questo livello: per questo motivo, riteniamo più probabile che sia lui a vincere.

Rublev in Gaston-Rublev
Marozsan in Marozsan-Jacquet

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