Pronostico Columbus Crew-Inter Miami: una trasferta per tornare a correre

Columbus Crew-Inter Miami è una partita di MLS e si gioca nella notte tra domenica e lunedì: probabili formazioni, pronostico, tv, streaming.
La corsa ai playoff della MLS entra nella sua fase decisiva e il Columbus Crew ha bisogno di punti per ridurre il distacco dalla zona postseason. Il successo ottenuto sul campo di Montreal ha interrotto una serie negativa e ha riportato un po’ di ossigeno a una squadra che, nonostante tutto, resta comunque ancora distante dal traguardo.
L’Inter Miami si presenta invece a Columbus dopo un rallentamento evidente. Il pareggio interno contro San Diego ha allungato a quattro la serie di partite senza vittorie in campionato, con tre occasioni nelle quali la squadra non è riuscita a difendere un vantaggio maturato nella ripresa. La classifica resta comunque favorevole e un risultato positivo permetterebbe di continuare la corsa alle prime posizioni della Eastern Conference.
Il confronto di stanotte propone quindi due esigenze differenti. Il Columbus deve recuperare terreno nella corsa ai playoff, mentre Miami vuole evitare di perdere ulteriore contatto con le posizioni di vertice. Gli ultimi precedenti giocati in Ohio sorridono agli ospiti, che hanno vinto tre delle ultime quattro sfide contro il Crew disputate in questo stadio.
Come vedere Columbus Crew-Inter Miami in diretta tv e streaming
La sfida tra Columbus Crew e Inter Miami è in programma nella notte tra domenica e lunedì all’1 (ora italiana). La partita sarà trasmessa in diretta streaming su APPLE TV.
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Il pronostico
Il Columbus arriva dalla vittoria contro Montreal e gioca una partita importante per ridurre il distacco dalla zona playoff, ma il rendimento casalingo recente non è particolarmente convincente. Miami, dal canto suo, ha rallentato nelle ultime settimane e deve fare i conti con alcune assenze pesanti, ma conserva una posizione di classifica nettamente più favorevole.
La squadra ospite ha le qualità per evitare la sconfitta, anche se il momento non suggerisce una partita semplice. Il Columbus può sfruttare il fattore campo e il bisogno di punti, mentre Miami potrebbe faticare a mantenere il controllo per tutti i novanta minuti. L’ago della bilancia pende, pertanto, verso un pareggio.
Le probabili formazioni di Columbus Crew-Inter Miami
COLUMBUS CREW (4-4-2): Schulte; Farsi, Bailly, Zawadzki, Amundsen; Lennon, Gomes, Habroune, Mendez; Rodriguez, Martinez.
INTER MIAMI (4-3-3): Rios Novo; Mura, Micael, Falcon, Reguilon; Ayala, Casemiro, Morales; Plambeck, Suarez, Silvetti.
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