Serie C: i pronostici di domenica 27 settembre

Serie C: ecco i pronostici delle partite in programma oggi, domenica 27 settembre, della terza serie italiana. Le nostre scelte

La multipla di sabato sulla Serie C è andata a segno. Una quota di quasi quindici volta la posta. L’avremmo proposta uguale anche oggi, domenica 27 settembre, ma lo facciamo con molta più voglia.

Senza andare a girarci intorno quindi, andiamo quindi a vedere insieme quelli che potrebbero essere i risultati che potrebbero venire fuori oggi dalle partite in programma nella terza serie italiana.

Serie C, le nostre scelte

Il Brescia, contro Dolomiti Bellunesi, non dovrebbe avere nessuna difficoltà a vincere la partita. I padroni di casa, adesso al terzo posto possono volare al secondo. La sfida tra Renate e Treviso è quella sfida da gol, soprattutto per i numeri che hanno i padroni di casa, ultimi in classifica. Che hanno comunque la media di un gol a partita. Sì, in questo caso ci sentiamo di dire che entrambe dovrebbero riuscire a trovare la via della rete.

Anche Ostiamare-Forlì è una sfida da almeno una rete per squadra. Mentre il Ravenna contro il Gubbio, in casa, potrebbe andarsene nella peggiore delle ipotesi al secondo posto in classifica. Il Catania, nel girone C, deve andare a fare risultato contro la Casertana in trasferta. In questo caso andiamo di doppia esterna. Chiudiamo il il quadro con Foggia-Sorrento: anche in questo caso è una sfida da GOL.

Quindi, ricapitolando, e sotto potrete vedere di nuovo la schedina, la quota totale è di 12,85 volte la posta su GoldBet.

Brescia vincente in Brescia-Dolomiti Bellunesi

Renate-Treviso GOL

Ostiamare-Forlì GOL

Casertana-Catania X2

Ravenna-Gubbio 1

Foggia-Sorrento GOL