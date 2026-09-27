Pronostico Israele-Irlanda: una gara ad alta tensione

Israele-Irlanda è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Si gioca in campo neutro, in Ungheria. Lo sappiamo tutti il motivo. Ma prima di questo match ci sono stati dei forti momenti di tensione perché a quanto pare, alcuni giocatori della nazionale irlandese, non vorrebbero scendere in campo per via delle questioni che si conoscono. Sembra rientrato il caso. Ma la partita ovviamente rimane ad altissima tensione.

Ci sono cinque scontri diretti tra queste due squadre. Una vittoria a testa e poi tre pareggi. Difficilmente vedremo molti gol, perché l’Irlanda è una squadra che principalmente cerca di non prenderle piuttosto che darle, e quindi il fatto che sette delle ultime otto partita israeliane siano finite con più di tre reti, dovrebbe rimanere tale. Essendo, come detto prima, una sfida con un alto coefficiente di sentimento, è normale pensare ad una sfida quasi bloccata. Magari con diversi cartellini gialli e perché no, ci potrebbe scappare anche qualche provvedimento disciplinare diverso, un rosso ad esempio.

In ogni caso, per quanto riguarda il finale, crediamo alla fine che potrebbe venire fuori la classica partita bloccata, con poche possibilità che una delle due possa avere la meglio.

Come vedere Israele-Irlanda in diretta tv e streaming

La sfida Israele-Irlanda è in programma domenica alle 20:45Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Il pareggio è il risultato che potrebbe venire fuori. In una gara ad alta tensione. Occhio ai diversi cartellini gialli che potrebbero venire fuori, anche maggiori di cinque. E pure al rosso.

Le probabili formazioni di Israele-Irlanda

ISRAELE (4-2-3-1): Da. Peretz; Dasa, Nachimas, Shlomo, Revivo; E. Peretz, Do. Peretz; Khalaily, Gloukh, Solomon; Turgeman.

IRLANDA (3-4-2-1): Kelleher; O’Brien, Abankwah, Egan, O’Shea, Manning; Molumby, Knight; Azaz, Ogbene; Parrott.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0