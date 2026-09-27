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Sorteggio Atp Tokyo 2026: gli avversari degli azzurri

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Atp Tokyo 2026, tutto sul sorteggio del tabellone e gli avversari degli azzurri: il primo turno di Musetti, Darderi, Arnaldi e Berrettini.

Sono quattro gli italiani attesi al via dell’Atp 500 di Tokyo: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini saranno infatti nel tabellone principale del torneo giapponese, che si disputerà sul cemento dal 30 settembre al 6 ottobre. Il sorteggio, che si svolgerà nella giornata di lunedì 28 settembre, stabilirà il percorso degli azzurri e gli avversari da affrontare al primo turno.

Berrettini
Sorteggio Atp Tokyo 2026: gli avversari degli azzurri (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Tokyo rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della prima parte della tournée asiatica. Il torneo mette in palio punti pesanti nella corsa verso il finale di stagione e presenta un campo di partecipazione particolarmente interessante, nel quale gli italiani proveranno a ritagliarsi spazio. Per Berrettini, in particolare, l’ingresso nel main draw è arrivato dopo alcuni forfait che hanno modificato l’entry list iniziale.

A guidare il seeding sarà Carlos Alcaraz, campione in carica dopo il successo ottenuto a Tokyo nel 2025. Lo spagnolo torna in Giappone dopo il rientro agli US Open seguito al lungo stop per l’infortunio al polso e cercherà di dare continuità alla seconda parte della stagione. Alle sue spalle ci sono Taylor Fritz e Frances Tiafoe, mentre Rafael Jodar sarà uno degli osservati speciali in vista della corsa alle Nitto Atp Finals.

Entry list Tokyo: quattro azzurri e tanti big

Musetti
Entry list Tokyo: quattro azzurri e tanti big (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La componente statunitense è particolarmente numerosa, con Fritz, Tiafoe, Nakashima, Paul e Michelsen presenti nell’elenco degli iscritti. Ben Shelton, inizialmente previsto tra i protagonisti e indicato come seconda testa di serie nel primo quadro dell’entry list, ha invece rinunciato al torneo per un infortunio.

Oltre ai quattro italiani, il tabellone comprende giocatori come Casper Ruud, Jiri Lehecka, Alejandro Davidovich Fokina, Alejandro Tabilo, Ugo Humbert, Tomas Martin Etcheverry e Denis Shapovalov. Tra i nomi più attesi c’è anche quello di Holger Rune, che torna a disputare un torneo di singolare dopo il rientro in Coppa Davis con la Danimarca.

I primi turni degli azzurri (in aggiornamento)

Musetti
Darderi
Arnaldi
Berrettini

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