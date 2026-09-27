Pronostico Georgia-Ucraina: è il clamoroso di giornata

Georgia-Ucraina è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Due risultati inaspettati. Sia la sconfitta interna della Georgia contro l’Irlanda del Nord, sia il colpo esterno dell’Ucraina sul campo dell’Ungheria. Questo gruppo di Nations League è decisamente iniziato con le sorprese. E questa partita potrebbe regalarne altre.

Sì, perché se da un lato, almeno per quanto riguarda i giocatori offensivi, la Georgia appare sulla carta una squadra più forte, l’Ucraina ha dimostrato di essere molto solida non solo sotto l’aspetto offensivo ma anche di essere pronta in attacco a colpire con una certa letalità. Ecco, questa partita, potrebbe anche finire in un solo modo. Entrambe sarebbero contente di un pareggio. Ovvio che la Georgia cercherà la vittoria cercando di sfruttare il fatto di giocare davanti al pubblico amico, ma gli ucraini non tremano e lo hanno fatto vedere in Ungheria. E in contropiede hanno le qualità giuste per la transizione offensiva. E quindi potrebbero punire. Potrebbe essere il clamoroso. Anzi, secondo i nostri pronostici del giorno lo è.

Come vedere Georgia-Ucraina in diretta tv e streaming

La sfida Georgia-Ucraina è in programma lunedì alle 18. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.10 su Goldbet e Lottomatica e a 3.10 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.73 su GoldBet e Lottomatica e 1.75 su Sportbet.

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Il pronostico

Il clamoroso di giornata. Un pareggio che potrebbe fare felici tutti. Soprattutto l’Ucraina, che potrebbe uscire dalla seconda trasferta consecutiva con un altro risultato positivo. Gli ospiti ci credono. La gara, comunque, dovrebbe anche regalare almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Georgia-Ucraina

GEORGIA (3-4-2-1): Mamardashvili, Goglichidze, Dvali, Lochoshvilli; Kakabadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kharebashvili, Kvernadze, Mikautadze; Kvaratskhelia.

UCRAINA (4-4-2): Riznyk; Krupskyi, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Tsygankov, Ocheretko, Brazhko, Sudakov; Sikan, Vanat.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1