Pronostico Armenia-Montenegro: tutti felici in questo modo

Armenia-Montenegro è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Debutto con vittoria in questa Nations League sia per l’Armenia che per il Montenegro. I padroni di casa hanno battuto Cipro, gli ospiti invece si sono presi i tre punti contro la Lettonia.
Evidente che in questo caso parliamo di due squadre con poche qualità tecniche. Che cercheranno, comunque, di prendersi la promozione, perché sono loro due, di fatto, che se la giocheranno fino all’ultimo minuto. Nei quattro precedenti esistenti gli armeni sono leggermente avanti: due vittorie, un pareggio e una sconfitta. E, le due affermazioni, sono arrivate comunque con un solo gol di scarto. I segnali quindi sono evidenti, parliamo di due nazionali che più o meno si equivalgono. Ed è per questo che alla fine, anche per rimanere a braccetto almeno in attesa di un altro match, quello del terzo turno, si potrebbero accontentare appunto di restare insieme in testa alla classifica di questo girone. Possiamo considerare infatti la X finale come risultato possibile. Il più probabile a dire il vero.
Come vedere Armenia-Montenegro in diretta tv e streaming
La sfida Armenia-Montenegro è in programma lunedì alle 18. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.10 su Goldbet e Lottomatica e a 3.10 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.83 su GoldBet e Lottomatica e 1.85 su Sportbet.
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Il pronostico
Armenia e Montenegro dovrebbero accontentarsi di un pareggio. Anche perché, onestamente, le qualità quelle sono. Una gara da GOL, anche.
Le probabili formazioni di Armenia-Montenegro
ARMENIA (5-4-1): Cancarevic; Bandikyan, Piloyan, Bueno, Harutyunyan, Tiknizyan; Serobyan, Iwu, Spertsyan, Shaghoyan; Miranyan.
MONTENEGRO (4-3-2-1): Popovic; Roganovic, Savic, Vujacic, Gasevic; Jankovic, Bulatovic, Adzic; Osmajic, Krstovic; Jovetic.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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