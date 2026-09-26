Pronostico Serbia-Olanda: alla ricerca del primo acuto

Serbia-Olanda è una partita della seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca domenica alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La prima versione dell’Olanda di Xavi è uscita tra gli applausi della Cruijff Arena di Amsterdam. Contro la Germania di Jurgen Klopp – anche lui all’esordio nelle vesti di commissario tecnico – gli Oranje non hanno sfigurato ed il pareggio acciuffato nei minuti di recupero grazie a un gol di Gakpo (meraviglioso l’assist del giovane van Bommel, potenziale futura stella di questa nazionale) lo si può considerare meritato.

L’Olanda è uscita alla distanza, dopo un primo tempo sottotono in cui i tedeschi erano stati più pimpanti ed avevano trovato la rete del momentaneo vantaggio con Nmecha. Nella ripresa, tuttavia, van Dijk e compagni hanno cambiato completamente registro, creando 2.61 xG ed effettuando 14 tiri totali: un vero e proprio assedio nell’area piccola della Mannschaft. Il pari è stato importante anche in ottica qualificazione – volano ai quarti le prime due – dal momento che una vittoria della Germania avrebbe rappresentato un handicap pesante nel duello per il primato.

In cima alla classifica del gruppo 2 di Lega A a sorpresa c’è dunque la Grecia, che giovedì scorso ha battuto in rimonta la Serbia con un gol dell’attaccante del Como Douvikas al minuto 94.

La Serbia non riesce a rialzare la testa

Doccia gelida per gli uomini di Veljko Paunovic, che non riescono ancora a vedere la luce in fondo al tunnel dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale nordamericano e le figuracce rimediate lo scorso giugno nelle amichevoli con Capo Verde e Messico. Eppure i balcanici l’avevano sbloccata praticamente subito con Zivkovic, in gol dopo appena quattro giri di lancette. Nel corso del match, però, la Serbia è calata e nel finale ha lasciato l’iniziativa agli ellenici, dimostrando di non aver risolto i problemi di carattere e personalità, neppure con l’aiuto del tifo caldissimo del Marakana di Belgrado.

A peggiorare il quadro si aggiunge il forfait di Vlahovic per un problema al polpaccio, con il peso dell’attacco che graverà di nuovo sulle spalle di Tadic e Jovic per tentare di rialzare la testa davanti al pubblico di casa. Dall’altro lato, Xavi dovrà fare a meno di Brobbey in attacco – si è fatto male anche l’attaccante del Sunderland – e con ogni probabilità sarà Meerdink a ricoprire il ruolo di prima punta.

Come vedere Serbia-Olanda in diretta tv e streaming

La sfida Serbia-Olanda è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Mitic” di Belgrado, in Serbia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Rari i precedenti: l’unico incrocio risale alla fase a gironi dei Mondiali 2006 (vittoria olandese con gol di Robben), mentre gli Oranje non hanno mai affrontato la Serbia a Belgrado da quando la selezione gioca sotto la bandiera indipendente.

L’Olanda vanta una striscia d’imbattibilità di sei gare e ha mostrato un’eccellente produzione offensiva, mentre la Serbia ha fatto registrare l’esito Over 2.5 in tutte le ultime sei partite disputate. Inoltre, ben 8 delle ultime 9 gare degli olandesi hanno visto entrambe le squadre andare a segno. La maggiore qualità di palleggio degli uomini di Xavi e il momento di grave crisi dei padroni di casa mettono gli ospiti in una posizione di netto favore, pur dovendo prestare attenzione all’orgoglio balcanico nella bolgia del Marakana. La combinazione 2+Over 1.5 rappresenta la scelta più solida per sfruttare il trend d’imbattibilità degli olandesi unito alla facilità con cui la Serbia concede occasioni da rete.

Le probabili formazioni di Serbia-Olanda

SERBIA (4-4-2): V. Milinkovic-Savic; Simic, Erakovic, Pavlovic, Kostic; Zivkovic, Maksimovic, S. Milinkovic-Savic, Lukic; Jovic, Tadic.

OLANDA (4-5-1): Verbruggen; Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven; Gravenberch, Veerman, Summerville, Reijnders, Gakpo; Meerdink.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2