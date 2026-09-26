Pronostico Canada-Cile: il gol è assicurato

Canada-Cile è un’amichevole internazionale che si gioca nella notte tra sabato e domenica. Probabili formazioni e pronostico

Un’amichevole internazionale con obiettivi diverso. Il Canada vuole continuare ad alzare il livello delle proprie prestazioni, il Cile invece, che al Mondiale non ci è andato, vorrebbe riprendere a sognare. Magari iniziando a piazzare delle dei risultati di prestigio.

I padroni di casa non perdono quasi mai quando giocano davanti al proprio pubblico. Una sola sconfitta nelle ultime 8 partite di questo livello per il Canada, quella contro la Svizzera appunto al Mondiale. Un ruolino sicuramente importante, con un David in più nella rosa, che ha ripreso la stagione con la maglia dell’Atletico Madrid segnando, cosa che non era riuscito a fare con regolarità alla Juventus.

Il Cile, come detto, ha saltato di nuovo il Mondiale. Ma almeno nel corso delle ultime partite giocate ha trovato in cinque occasioni di fila la via della rete. Ecco, essendo un’amichevole (e nonostante si parli comunque di un importante impegno), sotto l’aspetto tattico pensiamo possa venire una partita con poca attenzione. E poi i numeri, almeno un pronostico, ce lo danno sicuramente.

Come vedere Canada-Cile in diretta tv e streaming

La sfida Canada-Cile è in programma nella notte tra sabato e domenica all’1:00. Non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha acquisito i diritti di questa amichevole internazionale.

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Il pronostico

Per i risultati che il Canada è riuscito a piazzare nel corso degli ultimi anni quando ha giocato in casa, crediamo che possa arrivare un’altra vittoria. Occhio pure al gol del Cile, che in attacco sta trovando continuità. Di conseguenza si può serenamente pensare anche ad un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Canada-Cile

CANADA (4-3-1-2): St. Clair; Sigur, Knight-Lebel, De Fougerolles, Laryea; Buchanan, Choiniere, Eustaquio, Shaffelburg; J. David, Larin.

CILE (4-2-3-1): Vigouroux; Faundez, Kuscevic, Roman, Suazo; Mendez, Pizarro; Osorio, Cepeda, Diaz; Tapia.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1