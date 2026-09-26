Pronostico Austria-Kosovo: c’è il primo allungo

Austria-Kosovo è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca domenica alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Tutti ad un punto dopo la prima giornata di questa Nations League. Austria e Kosovo hanno pareggiato al debutto ma adesso è arrivato il momento, almeno per una delle due, del primo allungo. Non ci sono altre possibilità.

Nonostante gli ospiti siano senza dubbio una nazionale in crescita, e lo dimostra il fatto di avere dei giocatori comunque importanti e che giocano in campionati importanti, l’Austria ha sicuramente qualcosa in più. Anzi, a dire il vero molto di più. Tra le altre cose, i padroni di casa, quando giocano davanti al pubblico amico, riescono sempre a vincere. O almeno a non perdere, anche contro formazioni che, sulla carta, dovrebbero essere migliori sotto tanti aspetti. Vero che c’è in questo momento il classico ricambio generazionale, ma i giovani che stanno crescendo lo stanno sicuramente facendo nel migliore dei modi. Insomma, in poche parole, crediamo fortemente che l’Austria possa riuscire a prendersi i primi tre punti di questa Nations.

Come vedere Austria-Kosovo in diretta tv e streaming

La sfida Austria-Kosovo è in programma domenica alle 18:00 Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Dentro una gara che, comunque, dovrebbe regalare anche una rete al Kosovo, l’Austria dovrebbe riuscire a incamerare i primi tre punti di questa sua Nations League.

Le probabili formazioni di Austria-Kosovo

AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Lienhart, Danso, Mwene; Siewald, X. Schlager; Wimmer, Schmid, Wanner; Kalajdzic.

KOSOVO (3-4-2-1): Muric; Dellova, Hajdari, I. Krasniqi; Vojvoda, Hoxha, Avdullahu, Gallapeni; Zhegrova, E. Krasniqi; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1