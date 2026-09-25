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Pronostico Inghilterra-Spagna: la Nations League riparte con una sfida da finale

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Inghilterra-Spagna è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il primo capitolo della Nations League inizia con una partita che mette subito di fronte due delle selezioni più importanti del calcio europeo: da una parte l’Inghilterra, impaziente di cominciare il nuovo percorso davanti al proprio pubblico, dall’altra la Spagna, che si presenta in territorio “straniero” dopo aver conquistato il Mondiale 2026.

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Pronostico Inghilterra-Spagna: la Nations League riparte con una sfida da finale (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Per i padroni di casa si tratta della prima gara ufficiale dopo il terzo posto ottenuto in America: il cammino mondiale, come si ricorderà, si interruppe in semifinale contro l’Argentina, prima della vittoria nella finale per il terzo posto contro la Francia. La Spagna, invece, ha chiuso la propria estate con il titolo più importante e ha iniziato questa nuova fase del proprio ciclo da campione del mondo.

Non ci sarà alcun vantaggio, però, sul piano delle motivazioni: l’Inghilterra vuole iniziare con una vittoria la nuova Nations League dopo la promozione nella League A ottenuta nella precedente edizione, mentre la Spagna vorrà certamente difendere il proprio status dopo un periodo particolarmente positivo.

Come vedere Inghilterra-Spagna in diretta tv e streaming

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Come vedere Inghilterra-Spagna in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Inghilterra e Spagna è in programma sabato 26 settembre alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv in chiaro su Italia 1, oppure su Sky Sport Arena. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

L’Inghilterra può contare sul fattore Wembley, ma si presenta all’appuntamento con una rosa meno completa rispetto a quella abituale. Le assenze riducono infatti le alternative a disposizione di Thomas Tuchel, proprio contro una squadra che può invece contare su un gruppo molto competitivo e sulla continuità costruita negli ultimi anni.

La Spagna parte quindi, inevitabilmente, con qualche elemento in più dalla propria parte, soprattutto per il rendimento recente e per la qualità complessiva della rosa. Il fattore campo rende la partita meno scontata, ma la selezione di Luis de la Fuente ha le caratteristiche per gestire anche una trasferta di questo livello. Il pronostico è dunque favorevole alla Spagna.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Spagna

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Scott; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.
SPAGNA (4-2-3-1): Simon; E Garcia, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, N Williams; Oyarzabal.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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