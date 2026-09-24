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Pronostico Ungheria-Ucraina: un derby con un favorito

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Ungheria-Ucraina è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Da un lato c’è Rossi, un tecnico che ormai è entrato nelle grazie dell’Ungheria e nonostante non si sia qualificato al Mondiale è stato confermato sulla panchina. Giusto, perché questa nazionale ha avuto un innalzamento del proprio livello in questi ultimi anni.

Pronostico Ungheria-Ucraina:
Pronostico Ungheria-Ucraina: un derby con un favorito (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Dall’altro l’Ucraina si è affidata ad Andrea Maldera. La scuola italiana, insomma, fa ancora la differenza in giro per il Mondo. Un derby importante, soprattutto per i padroni di casa che vorrebbero ripartire nonostante il necessario ricambio generazionale messo in atto. Parliamo infatti di una nazionale, quella ungherese, che ha perso molti elementi per strada nel corso degli ultimi anni ma che sta riuscendo a sfornare nuovi talenti. E poi c’è quel Szoboszlai in mezzo al campo che è probabilmente il miglior giocatore quando deve calciare verso la porta avversaria. Una coordinazione pazzesca.

Avrà molte assenze anche Maldera. E in generale potrebbero pesare maggiormente, nell’economia della sfida queste. Ecco perché, e guardando anche il rendimento interno dell’Ungheria che sotto l’aspetto dei numeri è davvero importante, crediamo che alla fine i padroni di casa possano riuscire a spuntarla.

Come vedere Ungheria-Ucraina in diretta tv e streaming

Come vedere Svezia-Romania
Come vedere Svezia-Romania in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Ungheria-Ucraina è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Ungheria è quotata 2.30 su GoldbetLottomatica e a 2.30 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.75 su GoldBet e Lottomatica e 1.80 su Sportbet.

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Il pronostico

Dentro una gara che quasi sicuramente regalerà una rete per squadra, la vittoria dell’Ungheria è da prendere assolutamente in considerazione. Anche perché la quota è davvero altissima.

Le probabili formazioni di Ungheria-Ucraina

UNGHERIA (4-2-3-1): B Toth; Osvath, Orban, Csinger, Kerkez; Schafer, Vitalis; Redzic, A Toth, Szoboszlai: Lukacs.
UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Zabarnyi, Sarapiy, Matvienko, Mykolenko; Nazaryna; Tsygankov, Shaparenko, Ocheretko, Sudakov; Yaremchuk.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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