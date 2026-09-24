Pronostico Turchia-Francia: scatta l’era Zizou con il super tridente

Turchia-Francia è una partita della prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Con il Mondiale 2026 si è chiusa la lunga esperienza di Didier Deschamps al timone della Francia, come peraltro aveva annunciato da tempo lo stesso ct transalpino, al di là dell’esito della spedizione nordamericana. I Bleus, nonostante una rosa che sulla carta non aveva uguali a livello di nomi, talento e qualità, si è dovuta arrendere alla più organizzata Spagna, che l’ha spuntata 2-0 in semifinale.

Il successore naturale di Deschamps non poteva che essere il suo compagno di squadra in nazionale e alla Juventus, Zinedine Zidane, il quale aveva già fatto intendere che si sarebbe rimesso in pista solo in caso di chiamata da Clairefontaine.

Il Pallone d’Oro 1998 non allena dal 2021 e nel corso della sua carriera da allenatore ha sostanzialmente guidato esclusivamente il Real Madrid – giovanili comprese – vincendo tre Champions League di fila tra il 2016 e il 2018.

A Zidane viene chiesto di sfruttare al massimo le potenzialità di una selezione ormai abituata a sfornare campioni in continuazione e che può contare su alcuni dei giocatori più forti del pianeta, forse poco valorizzati dal gioco eccessivamente reattivo del suo predecessore. In Nations League la Francia dovrà vedersela, oltre che con l’Italia di Roberto Mancini, anche con la Turchia e il Belgio, in un girone in cui in teoria non dovrebbe avere problemi a chiudere prima.

Due assenze pesanti per Montella

Il debutto di Zidane come ct francese avrà luogo in terra turca, contro una selezione che è uscita con le ossa rotte dal Mondiale, forse diventando la delusione più grande della rassegna iridata.

Nessuno, infatti, si aspettava che la Turchia arrivasse ultima in un girone con Australia, USA e Paraguay dopo aver perso clamorosamente le prime due partite senza segnare neanche un gol. Vincenzo Montella, selezionatore dal 2023, è stato comunque confermato alla guida della nazionale e in Nations League avrà l’occasione di rifarsi e di dimenticare la figuraccia nordamericana. La Turchia nel 2025 è stata promossa in Lega A dopo aver battuto l’Ungheria nel playoff (3-1 in casa e 0-3 al ritorno).

Contro i Bleus Montella non avrà a disposizione due pilastri come Calhanoglu e Yildiz, entrambi infortunati. Nella Francia gli assenti illustri sono Tchouaméni, Zaire-Emery e Saliba (problemi fisici), mentre Thuram, Malo Gusto, Digne, Theo Hernandez e Kolo Muani non sono stati convocati per scelta tecnica. Zidane dovrebbe scegliere il 4-3-3, con il tridente offensivo formato da Olise, Dembélé e Mbappé.

Come vedere Turchia-Francia in diretta tv e streaming

Turchia-Francia è in programma venerdì alle 20:45 al Turka Kocaeli Stadyumu di Izmit, in Turchia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Nonostante la Turchia sia rimasta imbattuta negli ultimi due precedenti ufficiali giocati nel 2019 (una vittoria per 2-0 e un pareggio per 1-1), la differenza di valori individuali e lo stato di forma pendono in maniera netta dalla parte della Francia. L’entusiasmo per l’esordio di Zidane e il potenziale offensivo devastante di Mbappé e Dembélé rappresentano una minaccia enorme per una difesa turca che ha mostrato vistose amnesie al Mondiale.

L’assenza simultanea di Calhanoglu e Yildiz toglie oltretutto a Montella sia la principale fonte di gioco sia l’imprevedibilità tra le linee. Il contesto ambientale garantirà il consueto agonismo (come dimostrano i 5 cartellini dell’ultimo scontro diretto), ma la qualità complessiva dei Bleus resta superiore. La giocata 2 appare molto solida. Stuzzica pure la combinazione 2+Over 1.5, che valorizza la spinta dell’attacco francese al debutto.

Le probabili formazioni di Turchia-Francia

TURCHIA (4-3-3): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Elmali; Ozcan, Kokçu, Yuksek; Guler, Yilmaz, Akturkoglu.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert; Koné, Camavinga, Rabiot; Olise, Dembélé, Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2