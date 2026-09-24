Pronostico Polonia-Bosnia: nessun macchia nei precedenti

Polonia-Bosnia è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Per la prima volta la Polonia non è riuscita a rimanere nella Lega A di Nations League. Non è un momento semplice per questa nazionale, anche se, contro la Bosnia – che torna dal Mondiale – la sensazione è che si potrebbe riprendere almeno a sognare.

La traiettoria di questa squadra è in crescita, parliamo dei padroni di casa, nonostante non sia arrivata la qualificazione al Mondiale. Mancata per una sconfitta contro la Svezia – l’unica del nuovo corso in panchina di Urban – che ha avuto un peso enorme. Ma ci sono gli uomini per rinascere. Dall’altro lato la Bosnia non avrà più la guida unica degli ultimi anni: Dzeko ha deciso di lasciare la nazionale e quindi evidentemente mancherà quell’esperienza che serve a questi livelli. Non è una cosa di poco conto, lo sappiamo. Avere un giocatore del genere dà sicurezza. Si devono trovare per forza di cose altri leader.

Elementi questi che ci sono dentro la Polonia. Che, tra le altre cose, è imbattuta contro la Bosnia nei cinque precedenti che ci sono stati: parliamo di quattro vittorie e un pareggio, quindi un ottimo ruolino di marcia. Un fattore da tenere in considerazione.

Come vedere Polonia-Bosnia in diretta tv e streaming

La sfida Polonia-Bosnia è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il cammino della Polonia in questa Nations League dovrebbe cominciare con una vittoria. L’obiettivo dei padroni di casa è quello di tornare nella Lega A. La Bosnia almeno una rete la dovrebbe trovare nel corso del match. Ma per la vittoria non c’è storia.

Le probabili formazioni di Polonia-Bosnia

POLONIA (3-5-2): Bulka; Bednarek, Wisniewski, Kawior; Cash, Zalewski, Zielinski, Szymanski, Puchacz; Swiderski, Lewandowski.

BOSNIA (3-4-1-2): Vasilj; Katic, Radeljic, Muharemovic; Bajraktarevic, Gigovic, Sunjic, Kolasinac; Alajbegovic; Tabakovic, Demirovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1