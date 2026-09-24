Pronostico Georgia-Irlanda del Nord: il cammino esterno è troppo brutto

Georgia-Irlanda del Nord è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Non ha mai perso in questo 2026 la Georgia: due vittorie e due pareggi per la nazionale di Sagnol che sogna di fare cinque come successo solamente una volta dal 2021 a questa parte, da quando il tecnico francese si è accomodato su questa panchina.

Non dovrebbe essere un grosso problema per un motivo semplice: in casa georgiana oltre ad esserci dei giocatori che stanno alzando in maniera sensibile il livello delle loro prestazioni, ci sono degli elementi in grado di fare la differenza. E li conosciamo tutti. Inoltre, c’è da dire, che l’Irlanda del Nord è una squadra che in trasferta di fatto non vince quasi mai. Nelle ultime otto partite giocate lontane dal proprio pubblico, la truppa ospite in ben 6 occasioni ci ha rimesso le penne conquistando solamente una vittoria e un pareggio.

Esiste un solo scontro diretto ed è datata 2008 ed era un’amichevole. In quel caso l’Irlanda del Nord era riuscita a vincere. Si giocava a Belfast e parliamo evidentemente di una Georgia totalmente diversa. Adesso le cose possono andare davvero in maniera diversa.

Come vedere Georgia-Irlanda del Nord in diretta tv e streaming

La sfida Georgia-Irlanda del Nord è in programma venerdì alle 18. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Non ci aspettiamo chissà quale spettacolo, c’è da dirlo. Ma ci aspettiamo una Georgia vincente per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. E anche perché, a differenza dell’Irlanda del Nord, questa squadra ha dei giocatori che la possono decidere in qualsiasi momento.

Le probabili formazioni di Georgia-Irlanda del Nord

GEORGIA (4-2-3-1): Mamardashvili: Dvali, Lochoshvili, Goglichidze; Mamageishvili, Kiteishvili, Chakvetadze, Kochorashvili, Kharebashvili; Kvaratskhelia; Mikautadze.

IRLANDA DEL NORD (4-2-3-1): P Charles; Hume, Ballard, Brown; Spencer, S Charles, Galbraith, Devenny; Kelly, Price; Donley.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0