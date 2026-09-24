I pronostici di giovedì 24 settembre: Nations League e amichevoli internazionali

I pronostici di giovedì 24 settembre, al via l’edizione 2026-27 della manifestazione continentale che ha debuttato nel 2018: occhi puntati su Olanda-Germania.
Ritorna il calcio delle nazionali e lo fa, almeno per quanto riguarda il vecchio continente, con la Nations League, che ricomincia con il solito format ma con qualche modifica rispetto all’edizione precedente. Per quanto riguarda la Lega A, infatti, saranno solo due le squadre che retrocederanno direttamente in Lega B. E cioè le due peggiori quarte, mentre le altre spareggeranno per scongiurare la retrocessione.
La partita di cartello di questo giovedì è Olanda-Germania. Oltre ad essere una grande classica del calcio europeo, c’è curiosità per quanto riguarda il debutto dei due nuovi commissari tecnici, Xavi e Jurgen Klopp, alla loro prima esperienza alla guida di una nazionale. L’ex allenatore del Liverpool ha deciso di tornare in pista dopo essere stato chiamato a furor di popolo in seguito al clamoroso flop della Germania al Mondiale nordamericano. I tedeschi sono usciti addirittura con il Paraguay nei sedicesimi, collezionando così l’ennesima figuraccia in una grande manifestazione internazionale. Serviva, dunque, un nome grosso da poter arruolare per iniziare il nuovo corso e Klopp non poteva essere che il candidato numero uno.
La federazione olandese invece ha deciso di dare il benservito a Ronald Koeman – l’ex ct ha pagato l’eliminazione ai sedicesimi con il Marocco – e di affidarsi alle idee barcelloniane di Xavi, a conferma del feeling da sempre esistito tra gli Oranje e il Barcellona.
La storia recente di questa sfida è una garanzia di ritmo, ribaltamenti e reti a grappoli. Negli ultimi otto incroci ben sei si sono chiusi con l’esito Over 2.5, compreso l’entusiasmante 2-2 registrato proprio ad Amsterdam nella passata edizione di Nations League. Entrambe le selezioni si presentano ai nastri di partenza con nuove filosofie di gioco orientate all’attacco e alla pressione alta, con una Germania capace di viaggiare a una media impressionante di 3.10 gol a partita nelle ultime uscite.
Tenendo conto del debutto dei due nuovi commissari tecnici e della naturale propensione offensiva di entrambe le rose, il segno Gol è la prima opzione per stabilità e linearità.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X+OVER 1.5 in Norvegia-Danimarca, Nations League, ore 20:45
Vincenti
- GIAPPONE O PAREGGIO (in Giappone-Uruguay, Amichevole internazionale, ore 12:05)
- LITUANIA (in Liechtenstein-Lituania, Nations League, ore 20:45)
- PORTOGALLO (in Portogallo-Galles, Nations League, ore 20:45)
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Le partite da almeno due gol complessivi (OVER 1.5)
- Serbia-Grecia, Nations League, ore 20:45
- Atletico Nacional-Millonarios, Liga Colombia, ore 02:30
- Costa Rica-Curaçao, CONCACAF Nations League, ore 04:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Austria-Israele, Nations League, ore 20:45
- Olanda-Germania, Nations League, ore 20:45
Comparazione quota totale (Over 1.5+Gol): 4.73 GOLDBET ; 5.02 SPORTBET; 4.73 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1+OVER 1.5 in Kosovo-Irlanda, Nations League, ore 20:45
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