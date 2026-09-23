Prime volte e conti in sospeso a Hangzhou: i pronostici di giovedì 24

Tante sfide clou a Hangzhou nella giornata di giovedì 24 settembre: analisi dei match, precedenti e pronostici dei sedicesimi di finale.

Tra giocatori già abituati al circuito maggiore e tennisti che possono sfruttare il fattore campo, ci sono diverse sfide nelle quali anche il momento della stagione potrà fare la differenza al torneo di Hangzhou. Iniziamo da Fabian Marozsan, chiamato ad affrontare il qualificato Alex Bolt. L’australiano avrà il vantaggio di aver già giocato due partite a Hangzhou, ma Marozsan resta la nostra scelta in virtù della sua maggiore varietà del suo tennis sul cemento.

Yunchaokete Bu e Michael Zheng si ritrovano, guarda caso, poche settimane dopo la sfida disputata agli US Open, vinta dallo statunitense. Il cinese avrà questa volta dalla sua il pubblico di casa e una migliore conoscenza delle condizioni di Hangzhou, mentre Zheng arriva a questo appuntamento forte di un precedente molto recente a proprio favore. La nostra scelta ricade comunque su Zheng, ma ipotizziamo ugualmente una partita che potrebbe ancora una volta essere molto combattuta.

Jie Cui affronta Adolfo Daniel Vallejo senza precedenti alle spalle. Il cinese può contare sul fattore campo e su una wild card che gli ha permesso di entrare direttamente nel tabellone principale, ma il paraguayano ha ormai accumulato una maggiore esperienza nel circuito maggiore e arriva a Hangzhou da testa di serie. Il confronto sul cemento può inoltre favorire la capacità di Vallejo di comandare gli scambi da fondo, motivo per cui la nostra scelta è il paraguayano.

Atp Hangzhou, i pronostici dei sedicesimi

Fajing Sun trova Roman Safiullin dopo aver superato le qualificazioni: si è già sgranchito le gambe e può contare sul sostegno del pubblico, ma dall’altra parte c’è un giocatore con una maggiore esperienza nel circuito maggiore e abituato a confrontarsi con avversari di livello superiore. Il ritmo accumulato da Sun può creare qualche problema, ma Safiullin resta per noi l’opzione più sicura.

Zhizhen Zhang affronta Chak Lam Coleman Wong in una sfida che mette di fronte due giocatori capaci di esprimersi bene sul cemento. Entrambi conoscono molto bene questo torneo, ma è evidente che il fattore campo rappresenti un elemento importante soprattutto per Zhang, benché il rendimento recente di Wong e la sua capacità di giocare con aggressività possono complicare il confronto. Puntiamo su Wong, generalmente più brillante negli scambi rapidi.

Marozsan in Marozsan-Bolt

Zheng in Bu-Zheng

Vallejo in Cui-Vallejo

Safiullin in Sun-Safiullin

Wong in Zhang-Wong