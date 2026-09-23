Pronostici Servette-Lione e Chelsea-Austria Vienna, Champions femminile: serata di gol

Servette-Lione e Chelsea-Austria Vienna sono partite della prima giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederle
Per quanto riguarda il Lione, che debutta contro il Servette in questa Champions League femminile, parliamo di una delle squadre più forti in circolazione e che ogni anno inizia questo cammino con la necessità, quasi, per via degli investimenti che vengono fatti durante la stagione, di arrivare in finale.
La squadra francese ci ha abituato a delle notti importanti e a delle giocate importanti. Inoltre, senza nulla togliere alle padrone di casa, anche loro sanno benissimo che questo match profuma come una sorta di Davide contro Golia. E così sarà oggettivamente. Su questa partita non ci possono essere dubbi e non ce ne saranno.
Complicato anche il compito dell’Austria Vienna. Pure il Chelsea è una delle candidate ad arrivare, almeno, tra le prime quattro della Champions League. Le inglesi hanno fatto un grande mercato e come ogni anno sono riuscite ad alzare ulteriormente il livello della rosa. Senza dimenticare che hanno anche inserito Giulia Dragoni, l’italiana ex Roma prelevata dal Barcellona. Il debutto è molto soft.
Come vedere Servette-Lione e Chelsea-Austria Vienna in diretta tv e in streaming
La sfida Servette-Lione e Chelsea-Austria Vienna sono in programma mercoledì alle 18:45 la prima, alle 21 la seconda. Verranno trasmesse in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.
Comparazione quote
la vittoria del Lione è quotata 1.01 su Lottomatica e GoldBet. Anche l’affermazione del Chelsea ha la stessa quota sugli stessi bookmakers.
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Il pronostico di Servette-Lione
Lione in scioltezza e senza davvero nessun problema. Una partita da goleada, con un’affermazione esterna mai in discussione. Il match si sbloccherà nel primo tempo a favore della squadra francese.
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Le probabili formazioni
SERVETTE (4-3-3): Probabile formazione non disponibile.
LIONE (4-2-3-1): Endler; Lawrence, Sangare, Enegen, Bacha; Swietor, Schrader; Brand, Benyahia, Dumornay; Hegerberg.
Il pronostico di Chelsea-Austria Vienna
Leggi sopra. Anche se al contrario. Il Chelsea dilagherà contro l’Austria Vienna e potrebbe anche segnare un paio di gol nella prima parte di gara. Sul finale non ci possono davvero essere dubbi.
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Le probabili formazioni
CHELSEA (3-4-3): Hampton; Bronze, Buchanan, Buurman; Carpenter, Walsh, Potter, Nusken; Thompson, Kaptein, Baltimore.
AUSTRIA VIENNA (3-5-2): Goetz; Schiechtl, Wenninger, Kirchberger; Potzl, Pfattner, Jacokbsen, Orkic, Schorn; Sisic, Uka.
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