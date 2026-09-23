Pronostici Servette-Lione e Chelsea-Austria Vienna, Champions femminile: serata di gol

Servette-Lione e Chelsea-Austria Vienna sono partite della prima giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederle

Per quanto riguarda il Lione, che debutta contro il Servette in questa Champions League femminile, parliamo di una delle squadre più forti in circolazione e che ogni anno inizia questo cammino con la necessità, quasi, per via degli investimenti che vengono fatti durante la stagione, di arrivare in finale.

La squadra francese ci ha abituato a delle notti importanti e a delle giocate importanti. Inoltre, senza nulla togliere alle padrone di casa, anche loro sanno benissimo che questo match profuma come una sorta di Davide contro Golia. E così sarà oggettivamente. Su questa partita non ci possono essere dubbi e non ce ne saranno.

Complicato anche il compito dell’Austria Vienna. Pure il Chelsea è una delle candidate ad arrivare, almeno, tra le prime quattro della Champions League. Le inglesi hanno fatto un grande mercato e come ogni anno sono riuscite ad alzare ulteriormente il livello della rosa. Senza dimenticare che hanno anche inserito Giulia Dragoni, l’italiana ex Roma prelevata dal Barcellona. Il debutto è molto soft.

Come vedere Servette-Lione e Chelsea-Austria Vienna in diretta tv e in streaming La sfida Servette-Lione e Chelsea-Austria Vienna sono in programma mercoledì alle 18:45 la prima, alle 21 la seconda. Verranno trasmesse in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire. Comparazione quote la vittoria del Lione è quotata 1.01 su Lottomatica e GoldBet. Anche l’affermazione del Chelsea ha la stessa quota sugli stessi bookmakers. Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico di Servette-Lione Lione in scioltezza e senza davvero nessun problema. Una partita da goleada, con un’affermazione esterna mai in discussione. Il match si sbloccherà nel primo tempo a favore della squadra francese. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni SERVETTE (4-3-3): Probabile formazione non disponibile.

LIONE (4-2-3-1): Endler; Lawrence, Sangare, Enegen, Bacha; Swietor, Schrader; Brand, Benyahia, Dumornay; Hegerberg.

POSSIBILE RISULTATO: 0-4 Il pronostico di Chelsea-Austria Vienna Leggi sopra. Anche se al contrario. Il Chelsea dilagherà contro l’Austria Vienna e potrebbe anche segnare un paio di gol nella prima parte di gara. Sul finale non ci possono davvero essere dubbi. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni CHELSEA (3-4-3): Hampton; Bronze, Buchanan, Buurman; Carpenter, Walsh, Potter, Nusken; Thompson, Kaptein, Baltimore.

AUSTRIA VIENNA (3-5-2): Goetz; Schiechtl, Wenninger, Kirchberger; Potzl, Pfattner, Jacokbsen, Orkic, Schorn; Sisic, Uka.

POSSIBILE RISULTATO: 5-0