Pronostico Kosovo-Irlanda: a Pristina è sfida tra bomber

Kosovo-Irlanda è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Alle nazionali europee di media-fascia non conviene snobbare la Nations League, per svariati motivi. Oltre al ranking, il piazzamento finale nel proprio gruppo – a prescindere dalla Lega – potrebbe regalare dei vantaggi in vista delle qualificazioni al prossimo campionato europeo, che si disputerà tra Regno Unito e Irlanda nel 2028. Qualificazioni alle quali stavolta parteciperanno anche i paesi ospitanti: almeno due di loro (Inghilterra, Irlanda, Galles e Scozia) sono comunque sicure del pass in quanto è previsto il ripescaggio delle eventuali padrone di casa che non dovessero qualificarsi sul campo.
Anche agli irlandesi, dunque, conviene darsi da fare per evitare spiacevoli sorprese e assicurarsi la partecipazione alla prima grande manifestazione internazionale dal 2016. I Boys in Green hanno confermato il ct islandese Heimir Hallgrimsson nonostante la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale – Irlanda eliminata nel primo turno playoff dalla Cechia dopo i calci di rigore – ed è intenzionata a dar vita a un nuovo ciclo, velocizzando il ricambio generazionale per archiviare un decennio che ha dato pochissime soddisfazioni.
Dopo lo spareggio mondiale, l’Irlanda ha disputato quattro amichevoli, con il bilancio di due vittorie (Grenada e Qatar) e due pareggi (Macedonia del Nord e Canada). Un buon viatico in vista dell’esordio con il Kosovo.
Il Kosovo sogna l’Europeo
I balcanici potrebbero rivelarsi un osso duro nel gruppo 3 di Lega B, che comprende anche Israele e Austria. Sebbene sia nata solo da pochi anni, si tratta di una selezione che è cresciuta in fretta e lo dimostra il fatto che lo scorso marzo sia arrivata a un passo dalla prima storica partecipazione a un Mondiale, arrendendosi nella finale playoff alla Turchia. Il ct Franco Foda vuole proseguire in quel solco e l’obiettivo è fare bene in Nations League per puntare a qualificarsi all’Europeo. Il Kosovo, è opportuno ricordarlo, viene dalla Lega C e nel 2025 ha ottenuto la promozione in Lega B battendo l’Islanda nello spareggio, con gli scandinavi KO tra andata e ritorno.
La selezione kosovara punta sulla straordinaria vena realizzativa di Muriqi – secondo per gol segnati nella storia della Nations League dietro al solo Haaland – e sul talento del 17enne Osmani (scuola Bayern Monaco), pur dovendo fare a meno dell’ormai ex capitano Rrahmani, in rotta con la federazione (la fascia ora ce l’ha Vojvoda). Lunga lista di defezioni invece tra gli irlandesi (Collins, Ferguson e Cullen), con Hallgrimsson che proverà a sfruttare il momento d’oro del neoattaccante del Betis, Parrott.
Come vedere Kosovo-Irlanda in diretta tv e streaming
La sfida Kosovo-Irlanda è in programma giovedì alle 20:45 allo stadio “Vokrri” di Pristina, in Kosovo. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
I numeri recenti del Kosovo descrivono una spiccata verve offensiva – Muriqi ha segnato 9 gol nelle ultime 5 uscite complessive – ma senza Rrahmani rischia di concedere qualcosa dietro. Dall’altra parte, l’Irlanda fa della tenuta difensiva e della compattezza le sue armi migliori, pur dovendo rinunciare a diversi titolari di peso nel reparto mediano e arretrato.
Trattandosi di uno scontro diretto tra due formazioni che fanno della fisicità e del ritmo elementi primari, la giocata Gol potrebbe essere una scelta centrata per intercettare la brillantezza di attaccanti letali come Muriqi e Parrott. In alternativa, per chi predilige una combo prudente legata all’equilibrio generale, l’esito 1X+Over 1.5 valorizza il fattore campo e la pericolosità interna della squadra di Foda.
Le probabili formazioni di Kosovo-Irlanda
KOSOVO (4-4-2): Muric; Vojvoda, Dellova, Hajdari, Gallapeni; Zhegrova, Hoxha, Rrudhani, Rashica; Asllani, Muriqi.
IRLANDA (3-4-2-1): Kelleher; O’Brien, Egan, O’Shea; Abankwah, Molumby, Knight, Manning; Azaz, Ogbene; Parrott.
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