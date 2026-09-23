Pronostico Serbia-Grecia: subito uno spareggio salvezza

Serbia-Grecia è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
La Serbia è all’anno zero dopo un’umiliante campagna di qualificazione al Mondiale nordamericano che si è conclusa malissimo, con i balcanici neppure in grado di staccare un pass per i playoff, beffati nel girone da una rivale storica come l’Albania.
Nelle amichevoli giocate tra marzo e giugno, poi, le Aquile Bianche hanno rimediato delle pesanti sconfitte, alcune delle quali contro rappresentative non di certo d’élite: Capo Verde e Messico, per intenderci, forse più motivate per via del Mondiale imminente, hanno rifilato otto gol complessivi agli uomini di Veljko Paunovic.
Sì, perché nel frattempo l’ex centrocampista dell’Atletico Madrid ha preso il posto di Dragan Stojkovic, andato via lo scorso ottobre quando ormai il destino della Serbia nelle qualificazione era segnato.
Match speciale per il ct greco Jovanovic
Il nuovo ct approfitterà della Nations League per provare ad avviare un nuovo ciclo: l’obiettivo è la salvezza nel gruppo 2 di Lega A in cui ci sono anche Germania, Olanda e Grecia. Quello con gli ellenici ha dunque il sapore di uno scontro diretto, dal momento che s’incontrano le due selezioni sulla carta più deboli del raggruppamento. Neanche la Grecia ha partecipato ai Mondiali e nonostante il fiasco – terza in un girone tutt’altro che impossibile con Danimarca, Scozia e Bielorussia – ha deciso di non separarsi dal ct serbo Ivan Jovanovic, che a Belgrado si appresta a sfidare la nazionale della sua madrepatria. Negli ultimi test la delusione della mancata qualificazione ha evidentemente preso il sopravvento: due pareggi e due sconfitte tra marzo e giugno, con appena due gol segnati.
Eppure Jovanovic può contare su una coppia d’attacco di tutto rispetto, composta da Pavlidis e Douvikas, le due punte di diamante rispettivamente di Benfica e Como, nonché di un esterno del calibro di Tzolis, da quest’anno all’Arsenal in Premier League. Nomi di peso anche in difesa, dove agiranno Mavropanos e il romanista Koulierakis. Dall’altro lato, Paunovic confida nella prolificità ritrovata di Vlahovic – l’ex Juve sta segnando a raffica in Turchia – e nella qualità di veterani come Jovic, Tadic (di ritorno dopo due anni) e di Milinkovic-Savic.
Come vedere Serbia-Grecia in diretta tv e streaming
La sfida Serbia-Grecia è in programma giovedì alle 20:45 allo stadio “Mitic” di Belgrado, in Serbia. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
La tensione non mancherà, trattandosi del match chiave per il cammino di entrambe le selezioni – tutte e due reduci da grandissime delusioni – in Lega A. Se la Serbia possiede un tasso d’esperienza superiore grazie al rientro delle sue stelle storiche e alla spinta ambientale del pubblico di Belgrado, la Grecia ha mostrato una tendenza a disputare gare abbottonate e a basso punteggio (media di appena 0.80 gol segnati a partita nelle ultime dieci uscite complessive).
Considerando la necessità della Serbia di cancellare le recenti imbarcate difensive trovando una reazione d’orgoglio e le spiccate difficoltà esterne degli ellenici, la giocata 1X+Under 3.5 è la combinazione più solida e centrata. In alternativa, per chi preferisce focalizzarsi sul numero totale delle marcature in una gara che si preannuncia tattica, l’esito Multigol 1-3 garantisce un’eccellente copertura.
Le probabili formazioni di Serbia-Grecia
SERBIA (4-5-1): V. Milinkovic-Savic; Erakovic, Simic, Pavlovic, Kostic; Lukic, Dragojevic, Zivkovic, Samardzic, Tadic; Vlahovic.
GRECIA (4-2-3-1): Tzolakis; Vagiannidis, Koulierakis, Mavropanos, Tsimikas; Zafeiris, Mouzakitis; Masouras, Karetsas, Tzolis; Pavlidis.
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