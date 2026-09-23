I pronostici di mercoledì 23 settembre: non solo Champions femminile

I pronostici di mercoledì 23 settembre, in Champions League femminile c’è l’atteso debutto della Roma campione d’Italia, di scena in Belgio.

Si conclude la due giorni di Champions League femminile: tocca alla Roma debuttare nella massima competizione continentale, sul campo dell’Oud-Heverlee Leuven.

Lo scorso anno le giallorosse, anche a causa del sorprendente pareggio in terra belga, hanno perso la possibilità di andare a giocarsi gli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Dovrebbero andare in maniera diversa le cose stavolta. Parliamo di una gara di debutto e quindi le ragazze di Gianpiero Piovani vogliono vincere.

Le qualità ci sono per fare bottino pieno. Anche perché il Leuven non è una delle migliori in Europa c’è da dirlo e le Lupacchiotte del nuovo corso stanno dimostrando di saperci fare. C’è anche il dente avvelenato, perché la Roma sabato contro la Juventus ha perso la finale di Serie A Women’s Cup ai calci di rigore. Un pareggio subito al minuto 97 che ha mandato prima il match ai tempi supplementari e poi all’appendice finale, molto amara. Insomma, ci sono varie situazioni che ci aiutano a dire che le italiane possano riuscire nel colpaccio.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+OVER 1.5 in OH Leuven-Roma, Champions League femminile, ore 18:45

Vincenti

BANIK OSTRAVA (in Kladno-Banik Ostrava, Czech Cup, ore 16:00)

(in Kladno-Banik Ostrava, Czech Cup, ore 16:00) TEC (in Watergraafsmeer-TEC, KNVB Beker, ore 20:00)

(in Watergraafsmeer-TEC, KNVB Beker, ore 20:00) REAL MADRID CASTILLA U21 O PAREGGIO (in Sant Andreu-Real Madrid Castilla U21, Primera Federacion, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

IJsselmeervogels-Gemert , KNVB Beker, ore 20:00

, KNVB Beker, ore 20:00 Hamilton-Cowdenbeath, Challenge Cup Scozia, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Zwaluwen-Purmersteijn , KNVB Beker, ore 20:00

, KNVB Beker, ore 20:00 Seattle Sounders-Real Salt Lake, MLS, ore 03:30

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 3.65 GOLDBET ; 4.22 SPORTBET; 3.65 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1X+OVER 2.5 in ADT-Cienciano, Liga 1 Perù, ore 22:00