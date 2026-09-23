Home » CALCIO » Pronostico Leuven-Roma, Champions League femminile: stavolta il colpo è giusto

Pronostico Leuven-Roma, Champions League femminile: stavolta il colpo è giusto

di

Leuven-Roma è una partita della prima giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederla 

Lo scorso anno la Roma, con il pareggio appunto in terra belga, ha perso la possibilità di andare a giocarsi gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League. Dovrebbero andare in maniera diversa le cose quest’anno. Parliamo di una gara di debutto e quindi le giallorosse vogliono vincere.

Pronostico Leuven-Roma
Pronostico Leuven-Roma, Champions League femminile: stavolta il colpo è giusto (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Le qualità ci sono tutte per fare bottino pieno. Anche perché il Leuven non è una delle migliori in Europa c’è da dirlo e le giallorosse del nuovo corso firmato Piovani stanno dimostrando di saperci fare. C’è anche il dente avvelenato, perché la Roma sabato scorso contro la Juventus ha perso la finale di Serie A Women’s Cup ai calci di rigore. Un pareggio subito al minuto 97 che ha mandato prima il match ai tempi supplementari e poi all’appendice finale, molto amara. Insomma, ci sono varie situazioni che ci aiutano a dire che le italiane possano riuscire nel colpaccio.

No, non parliamo di impresa, perché la Roma è una squadra superiore. E basta trovare immediatamente i giusti meccanismi per andare a prendersi il risultato pieno.

Come vedere Leuven-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida Leuven-Roma è in programma mercoledì alle 18:45. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.

Comparazione quote

la vittoria della Roma è quotata 1.60 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL ha il valore di 1.57 sempre negli stessi bookmaker.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Inizia col piede giusto la Roma femminile questa Champions League. Una sfida che la squadra di Piovani dovrebbe riuscire a sbloccare già nel primo tempo. Occhio anche all’over, che ci pare possa essere un pronostico quasi scontato per come dovrebbe andare questo match.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Leuven-Roma

LEUVEN (4-4-2): Seynaheve; Nagy, Biesmans, Mertenz, Evetaerts; Reynders, Hermans, Boosteels, Kuijpers; Pustzai, Conjinberg.
ROMA (4-3-1-2): Soggiu; Bergamaschi, Antoine, Ottey, Oliviero; Greggi, Rieke, Doms; Giugliano; Piemonte, van Dooren. 

POSSIBILE RISULTATO: 1-2
Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Milan-Lecce

Pronostico Milan-Lecce: Amorim è già al bivio

Woltemade

Pronostico Juventus-Atalanta: Spalletti deve sfatare la “maledizione” Dea

Pronostico Parma-Genoa

Pronostico Parma-Genoa: la partita della paura