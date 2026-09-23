Pronostico Leuven-Roma, Champions League femminile: stavolta il colpo è giusto

Leuven-Roma è una partita della prima giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederla
Lo scorso anno la Roma, con il pareggio appunto in terra belga, ha perso la possibilità di andare a giocarsi gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League. Dovrebbero andare in maniera diversa le cose quest’anno. Parliamo di una gara di debutto e quindi le giallorosse vogliono vincere.
Le qualità ci sono tutte per fare bottino pieno. Anche perché il Leuven non è una delle migliori in Europa c’è da dirlo e le giallorosse del nuovo corso firmato Piovani stanno dimostrando di saperci fare. C’è anche il dente avvelenato, perché la Roma sabato scorso contro la Juventus ha perso la finale di Serie A Women’s Cup ai calci di rigore. Un pareggio subito al minuto 97 che ha mandato prima il match ai tempi supplementari e poi all’appendice finale, molto amara. Insomma, ci sono varie situazioni che ci aiutano a dire che le italiane possano riuscire nel colpaccio.
No, non parliamo di impresa, perché la Roma è una squadra superiore. E basta trovare immediatamente i giusti meccanismi per andare a prendersi il risultato pieno.
Come vedere Leuven-Roma in diretta tv e in streaming
La sfida Leuven-Roma è in programma mercoledì alle 18:45. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.
Comparazione quote
la vittoria della Roma è quotata 1.60 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL ha il valore di 1.57 sempre negli stessi bookmaker.
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Il pronostico
Inizia col piede giusto la Roma femminile questa Champions League. Una sfida che la squadra di Piovani dovrebbe riuscire a sbloccare già nel primo tempo. Occhio anche all’over, che ci pare possa essere un pronostico quasi scontato per come dovrebbe andare questo match.
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Le probabili formazioni di Leuven-Roma
LEUVEN (4-4-2): Seynaheve; Nagy, Biesmans, Mertenz, Evetaerts; Reynders, Hermans, Boosteels, Kuijpers; Pustzai, Conjinberg.
ROMA (4-3-1-2): Soggiu; Bergamaschi, Antoine, Ottey, Oliviero; Greggi, Rieke, Doms; Giugliano; Piemonte, van Dooren.
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