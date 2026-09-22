Dal cemento di Chengdu a quello di Hangzhou: i pronostici di mercoledì

Chengdu e Hangzhou aprono la settimana asiatica sul cemento: analisi e pronostici dei match in programma in Cina nella giornata di mercoledì.

La stagione asiatica entra nel vivo con i due Atp 250 di Chengdu e Hangzhou, entrambi disputati sul cemento. A Chengdu, nella giornata di mercoledì 23 settembre, il tabellone propone un confronto tra esperienza e una delle wild card di casa, mentre a Hangzhou ci sono due sfide diverse per caratteristiche e percorso recente. Tre partite nelle quali il momento dei giocatori e la superficie possono avere un peso importante.

A Chengdu Vit Kopriva affronta Jia Hu con l’obiettivo di ritrovare subito continuità sul cemento dopo una parte di stagione nella quale i risultati non sono stati particolarmente brillanti. Il ceco arriva da una sconfitta al primo turno degli US Open contro Tomas Martin Etcheverry e, prima ancora, aveva raccolto un successo nelle qualificazioni di Cincinnati, mentre a Montreal era riuscito a superare il primo turno prima di fermarsi contro Jiri Lehecka. Hu, wild card del torneo, ha invece un’esperienza molto più limitata a questo livello e arriva al debutto nel tabellone principale di Chengdu senza precedenti contro il ceco. La differenza di esperienza e di abitudine alle partite del circuito maggiore porta a considerare Kopriva avanti nel confronto, anche se il fattore campo può aiutare il giocatore cinese a giocare senza particolari pressioni.

Ad Hangzhou, invece, si affronteranno Aleksandar Vukic e Kyrian Jacquet, che hanno giocato poco più di un mese fa a Quebec City, circostanza in cui l’australiano fu capace di imporsi in due set. Quel precedente è un riferimento concreto per leggere una sfida che torna immediatamente sul cemento, superficie sulla quale entrambi possono esprimere il loro tennis. Vukic arriva però da una sconfitta al primo turno degli US Open contro Rei Sakamoto, maturata dopo cinque set, mentre Jacquet non è riuscito a superare il secondo turno delle qualificazioni dello Slam newyorkese, battuto da Aziz Dougaz.

Chengdu e Hangzhou: i pronostici

Il francese aveva comunque superato il primo turno delle qualificazioni e può contare su una buona esperienza recente sul cemento. Il precedente di Quebec City e la maggiore continuità mostrata da Vukic nei tornei ATP spostano l’ago della bilancia dalla sua parte, ma Jacquet ha già dimostrato di poter rimanere dentro la partita.

Valentin Royer torna a Hangzhou, dove lo scorso anno aveva raggiunto la finale prima di arrendersi ad Alexander Bublik. Il francese conosce quindi bene condizioni e torneo, ma il 2026 gli ha riservato un percorso meno lineare: agli US Open ha perso al primo turno contro Dalibor Svrcina in cinque set, dopo aver comunque disputato diversi incontri di buon livello durante l’estate. Il suo avversario Adam Walton arriva invece dalla sconfitta al primo turno dello US Open contro Yibing Wu, ma nelle settimane precedenti aveva costruito un percorso positivo sul cemento americano, vincendo due partite a Cincinnati e raggiungendo il terzo turno a Winston-Salem. Non ci sono precedenti tra i due e la sfida si presenta quindi come un confronto nel quale il rendimento sul cemento e la capacità di gestire gli scambi da fondo possono risultare determinanti. Il momento recente di Walton e il suo percorso estivo sulla superficie offrono elementi interessanti per puntare sull’australiano.

Kopriva in Kopriva-Hu

Jacquet in Vukic-Jacquet

Walton in Royer-Walton