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Basilashvili-Cinà, a Chengdu il livello si alza: nuovo scoglio per l’azzurro

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Basilashvili-Cinà è una partita valida per le qualificazioni all’Atp di Chengdu e si gioca mercoledì 23 settembre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Federico Cinà ha superato senza particolari difficoltà il primo ostacolo delle qualificazioni di Chengdu, battendo Kaichi Uchida in due set. Per l’italiano, però, il secondo turno presenta un avversario di caratura diversa: dall’altra parte della rete ci sarà stavolta Nikoloz Basilashvili, quarta testa di serie del tabellone cadetto e giocatore con una lunga esperienza nel circuito maggiore.

Cinà
Basilashvili-Cinà, a Chengdu il livello si alza: nuovo scoglio per l’azzurro (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Cinà arriva quindi al secondo appuntamento con la fiducia data da una vittoria molto netta. Contro Uchida ha concesso pochissimo, imponendosi 6-1 6-2 e mostrando un buon rendimento al servizio e in risposta. Il successo permette inoltre all’azzurro di lasciarsi alle spalle l’eliminazione al primo turno del Challenger di Guangzhou e di affrontare un altro impegno sul cemento con una partita già nelle gambe.

Basilashvili ha invece alle spalle una carriera di tutt’altro spessore, con cinque titoli Atp conquistati e un passato stabile nella parte alta della classifica. Il georgiano ha giocato anche l’ultimo Us Open, fermandosi nelle qualificazioni, mentre la settimana scorsa a Guangzhou ha superato il primo turno contro Naoki K. Honda. A Chengdu può inoltre contare su un precedente positivo nel torneo: nel 2025 aveva raggiunto i quarti di finale dopo aver superato le qualificazioni.

Basilashvili-Cinà: il pronostico

Basilashvili
Basilashvili-Cinà: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non ci sono precedenti tra Basilashvili e Cinà, quindi sarà il primo confronto diretto tra i due. Il georgiano parte davanti soprattutto per esperienza e per il livello raggiunto nel corso della carriera, mentre Cinà può contare sul momento positivo dato dalla vittoria all’esordio e su una stagione nella quale ha già dimostrato di poter superare le qualificazioni dei grandi tornei. La differenza rispetto a Uchida è evidente: Basilashvili possiede maggiore peso di palla e soprattutto un’abitudine molto più consolidata alle partite di questo livello.

Cinà ha comunque dalla sua una partita già giocata a Chengdu e può sfruttare il buon impatto avuto nel primo turno, cercando di portare il georgiano su scambi nei quali la continuità diventa determinante. Per l’azzurro sarà quindi un test decisamente più significativo. Basilashvili parte favorito, ma Cinà ha già dimostrato di saper gestire le qualificazioni dei tornei ATP e non arriva a questo appuntamento soltanto per completare il percorso. Il pronostico resta dalla parte del georgiano, con la possibilità che l’italiano riesca comunque a giocarsi le proprie chance.

Basilashvili in Basilashvili-Cinà

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