Pronostico Norvegia-Danimarca: tra gerarchie cambiate e tabù da sfatare

Norvegia-Danimarca è una partita della prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Norvegia ha mantenuto le promesse agli ultimi Mondiali, dando ragione a chi la considerava una delle selezioni più in crescita. Gli scandinavi per la prima volta nella loro storia si sono spinti fino ai quarti, tra le migliori otto del pianeta. L’Inghilterra ha messo fine al sogno di Haaland e compagni, spuntandola ai supplementari dopo una partita più combattuta del previsto, ma il capolavoro assoluto rimane tuttavia la vittoria negli ottavi con il Brasile, eliminato grazie a una doppietta dell’attaccante del Manchester City.

Insomma, la nazionale guidata da Stale Solbakken, che si era qualificata alla rassegna iridata a spese dell’Italia – due vittorie su due contro gli azzurri, bastonati sia all’andata che al ritorno – alla fine si è presa gli applausi di tutti in Nordamerica, anche per via dell’esultanza, ormai famosissima, della Viking Row, con tanto di remi e tamburi. Solbakken, ovviamente, vuole mantenere questo status. E tra gli obiettivi, oltre al pass per i prossimi Europei, c’è pure quello di fare una buona Nations League. Nel gruppo di Lega A la Norvegia è indubbiamente la favorita per uno dei primi due posti subito dietro al Portogallo e la sensazione è che il derby tutto scandinavo con la Danimarca possa diventare già una sorta di spareggio per la seconda piazza (la quarta del gruppo è il Galles).

Per i danesi, invece, la Nations rappresenta un’occasione di riscatto dopo la mancata qualificazione al Mondiale nordamericano. Negli occhi di Hojbjerg e compagni c’è ancora la delusione per l’eliminazione ai rigori nel playoff con la Cechia dopo uno spumeggiante 2-2. In panchina, nonostante il flop, siede ancora Brian Riemer, al quale la federazione ha voluto concedere un’altra chance.

Pur dovendo rinunciare agli infortunati Sorloth, Thorsby e Hauge, la rappresentativa di casa ritrova la colonna vertebrale formata dal capitano Odegaard, Ostigard e dal terminator Haaland (62 gol in 55 presenze), supportato dalla fantasia di Nusa e Schjelderup. Tra gli ospiti pesano le assenze di Eriksen e Jensen, ma in attacco Riemer può fare affidamento sull’esplosività di Hojlund e sulla qualità di Dolberg e Damsgaard.

Come vedere Norvegia-Danimarca in diretta tv e streaming

Norvegia-Danimarca è in programma giovedì alle 20:45 all’Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Le gerarchie storiche tra le due nazionali sembrano essersi ribaltate dopo la spedizione mondiale della Norvegia. Tuttavia, il campo racconta di un vero e proprio tabù per la selezione di Solbakken, che non ha mai battuto la Danimarca nel nuovo millennio. Tutti e tre i precedenti più recenti si sono chiusi con entrambe a segno, a testimonianza di sfide sempre aperte e ricche di capovolgimenti di fronte.

Con la Norvegia spinta dall’entusiasmo casalingo e con una Danimarca ferita che deve necessariamente reagire per non perdere terreno, la giocata Gol è l’opzione principale. Come alternativa, la combo 1X+Over 1.5 sfrutta la spinta dell’Ullevaal valorizzando il momento di forma superiore dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Norvegia-Danimarca

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berg, Berge; Sørloth, Haaland, Schjelderup.

DANIMARCA (4-3-3): Hermansen; Bah, Andersen, Christensen, Mæhle; Hjulmand, Højbjerg, Froholdt; Isaksen, Højlund, Damsgaard.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1