Pronostico Bayern Monaco-Manchester City, Champions femminile: c’è una certezza

Bayern Monaco-Manchester City è una partita della prima giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederla

Talento ce n’è a bizzeffe. Una sfida da tenere sotto la lente d’ingrandimento quella tra Bayern Monaco e Manchester City che potrebbe regalare molti gol e molte emozioni. Siamo sicuri che sarà così.

Le ospiti sono campionesse d’Inghilterra, le padrone di casa invece nella passata edizione si sono spinte fino alla semifinale. Diciamo che a livello di esperienza le tedesche hanno qualcosa in più. Anche se dovranno guardarsi soprattutto da Shaw, che la passata annata l’ha chiusa con 21 reti in 22 partite. In attacco, però, il Bayern sembra avere qualcosa in più in generale: Klara Buhl ha stabilito un record della fase campionato di Champions, con i suoi otto assist, mentre Pernille Harder ha segnato otto reti, piazzandosi al terzo posto della classifica marcatrici.

Calciatrici di assoluto talento, soprattutto l’ultima, anche per chi conosce poco il calcio femminile. Parliamo di gente di categoria in grado di fare, con una giocata, la differenza in qualsiasi momento. Ecco perché ci aspettiamo lo spettacolo che vi abbiamo detto prima. E sotto nel nostro pronostico vi diciamo come potrebbe andare a finire questo match.

Come vedere Bayern Monaco-Manchester City in diretta tv e in streaming La sfida Bayern Monaco-Manchester City è in programma martedì alle 18:45. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire. Comparazione quote la vittoria del Bayern Monaco è quotata 2.00 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL ha il valore di 1.37 sempre negli stessi bookmaker. Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Ovvio che per i numeri che vi abbiamo messo in evidenza prima di quelle che giocano davanti ci aspettiamo un match da almeno una rete per squadra. Per l’esperienza opteremmo per una vittoria interna. In ogni caso però la partita regalerà comunque almeno tre reti complessive. In questo modo si andrà davvero sul sicuro. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Manchester City BAYERN MONACO (4-2-3-1): Mahmutovic; Mattner, Viggosdottir, Gilles, Naschenwe; Seithler, Tanikawa; Proost, Harder, Dallmann; Buhl.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Yamashita; Beney, Rose, Greenwood, Wamser; Blindklide, Hasegawa; Fowler, Mead, Hemp; Shaw.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2