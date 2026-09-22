Pronostico Juventus-Benfica, Champions League femminile: allo Stadium poca storia

Juventus-Benfica è una partita della prima giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederla

Una partita da vincere, per iniziare il cammino europeo con il piede giusto. E le possibilità che questo possa avvenire sono alte. La Juventus allo Stadium ospita il Benfica in questo primo turno di Champions League.

Le bianconere sabato scorso hanno battuto la Roma nella finale di Women’s Cup ai calci di rigore. Non ci sarebbe potuto essere modo migliore per arrivare a questo appuntamento dopo aver portato a casa il primo trofeo della stagione. Due edizioni, due affermazioni per le piemontesi che hanno avuto vita facile in questa Champions anche nel turno a eliminazione diretta prima della fase a gironi.

Il Benfica non fa paura. Lo scorso anno le lusitane sono state eliminate dalla Roma nell’ultimo preliminare dimostrando, in generale, di non essere una squadra di altissimo livello. Non dovrebbero avere difficoltà le piemontesi, nonostante abbiano cambiato tantissimo nel corso dell’estate e abbiano cambiato pure l’allenatore. Ma il nuovo corso sembra essere iniziato nel migliore dei modi. Questo è un primo banco di prova, che dovrebbe essere superato a pieni voti.

Come vedere Juventus-Benfica in diretta tv e in streaming

La sfida Juventus-Benfica è in programma martedì alle 21. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.

Comparazione quote

la vittoria della Juventus è quotata 1.65 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL ha il valore di 1.60 sempre negli stessi bookmaker.

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Il pronostico

Prima partita prima vittoria in Champions League per la Juventus. Le bianconere hanno una grossa occasione per iniziare col piede giusto e mettere subito la testa avanti nel girone unico. Allo Stadium, poi, non se la faranno di certo sfuggire.

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Le probabili formazioni di Juventus-Benfica

JUVENTUS (3-4-3): Rusek; Lenzini, Rosucci, Sylla; Khelifi, Pinto, Schatzer, Carbonell; Chiba, Redondo, Serturini.

BENFICA (4-2-3-1): Pauels; Amado, Gomes, Testen, Lund; Csiki, Pauleta; Alves, Moller, Davidson; Dorsin.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1