Pronostico Real Madrid-PSG, Champions femminile: l’ultimo precedente è una sentenza

Real Madrid-PSG è una partita della prima giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederla
Nel corso degli anni queste due squadre se la sono giocata. Hanno dimostrato intanto di avere delle qualità. Ma l’ultimo precedente, dello scorso anno sempre nella prima fase di Champions League femminile è stata una sentenza.
Sì, perché il Real Madrid – che in Spagna non è ai livelli del Barcellona ma sta cercando di avvicinarsi – è andato a vincere a Parigi, dimostrando tra le altre cose di essere una formazione ulteriormente in crescita. Ci sono stati pure degli addii importanti tra le francesi nel corso dell’estate, una su tutte Almeida, difensore centrale passata all’Arsenal. E per il momento non sembra essere stata sostituita a dovere.
C’è anche il fattore campo a completare il quadro. E non è un fattore di poco conto. A Madrid il Real vince quasi sempre – perde di fatto solo con il Barcellona – e riesce a mettere tutte le altre in difficoltà. Nella notte di martedì dovrebbe cadere anche il PSG.
Come vedere Real Madrid-PSG in diretta tv e in streaming
La sfida Real Madrid-PSG è in programma martedì alle 21. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.
Comparazione quote
la vittoria del Real Madrid è quotata 1.73 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL ha il valore di 1.55 sempre negli stessi bookmaker.
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Il pronostico
Real Madrid vincente. In una gara da almeno tre reti complessive.
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Le probabili formazioni di Real Madrid-PSG
REAL MADRID (4-3-3): Frohms; De la Cuerda, Lakrar, Andersson, Campos; San Martin, Senss, Caruso; Athenea, Sfroder, Beerensteyen.
PSG (4-4-2): Szeperkowska; Le Guilly, Samoura, Fatier, Elimbi; Kanjinga, Yaya, Echegini, Lafontaine; Leuchther, Jourde.
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