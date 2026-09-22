Atp Chengdu, quattro incroci da seguire al primo turno: i pronostici

L’Atp di Chengdu entra nel vivo con il primo turno: analisi e pronostici per quattro delle sfide più interessanti del torneo cinese in programma mercoledì.

Il Chengdu Open inaugura una nuova settimana del circuito Atp sul cemento cinese e il primo turno offre subito diversi confronti tra giocatori con obiettivi e momenti di forma differenti. Tra le partite più interessanti ci sono anche alcuni incroci nei quali il ranking non racconta da solo tutta la storia. Il rendimento recente, i precedenti e la superficie possono infatti spostare l’ago della bilancia, soprattutto in una fase iniziale nella quale basta una giornata storta per uscire subito dal torneo.

Iniziamo da Sebastian Baez, che affronterà Jenson Brooksby in un confronto nel quale l’argentino parte davanti anche per classifica e precedenti. I due si sono già affrontati due volte nel 2026, con Baez che ha sempre avuto la meglio. Brooksby resta un avversario scomodo sul cemento, ma il rendimento complessivo e il precedente favorevole portano a scegliere Brooksby.

Nuno Borges debutterà invece contro Camilo Ugo Carabelli: il portoghese ha costruito una parte importante della sua stagione sul cemento ed è avanti nel ranking, oltre ad avere mostrato un buon livello nei tornei americani di agosto, con quattro vittorie a Cincinnati. Carabelli è invece uscito al primo turno dello US Open, ragion per cui ci sono tutti i presupposti per pensare che Borges parta con un vantaggio significativo.

Atp Chengdu: i pronostici di mercoledì

Tallon Griekspoor e Denis Shapovalov si ritrovano dopo il confronto disputato ad aprile, vinto dal canadese. Shapovalov, stavolta, arriva con un rendimento recente migliore: nelle ultime dieci partite ha ottenuto una percentuale di vittorie superiore a quella dell’olandese; Griekspoor ha inoltre giocato appena tre giorni fa, mentre Shapovalov è fermo da oltre due settimane e può quindi arrivare al debutto con maggiore freschezza, ed è per questo che pensiamo che verosimilmente vincerà lui.

Alexander Shevchenko affronta Hubert Hurkacz, quinta testa di serie, in una sfida nella quale l’esperienza del polacco avrà un peso non indifferente. Hurkacz ha un ranking migliore e ha vinto tutti e tre i precedenti disputati tra i due, per cui parte con diversi elementi dalla sua parte e, riteniamo, con la vittoria in tasca.

Brooksby in Baez-Brooksby

Borges in Borges-Ugo Carabelli

Shapovalov in Griekspoor-Shapovalov

Hurkacz in Shevchenko-Hurkacz