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Wta di Singapore tra conferme e occasioni: tre pronostici per il primo turno

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Il Wta di Singapore entra nel vivo con il primo turno: analisi delle sfide più interessanti della giornata di martedì 22 settembre, precedenti e pronostici.

Il Singapore Tennis Open è stato promosso a torneo Wta 500 e inaugura, di fatto, la fase asiatica della stagione sul cemento. Il campo è di alto livello e il primo turno propone subito diversi confronti interessanti, con anche tre teste di serie in campo tra le partite analizzate.

Sakkari
Wta di Singapore tra conferme e occasioni: tre pronostici per il primo turno (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Tra le sfide da seguire c’è quella di Alycia Parks, che sarà impegnata contro una lucky loser che arrivata dalle qualificazioni, vale a dire Mei Yamaguchi. Parks ha un ranking indubbiamente migliore della sua avversaria, oltre a disporre di una maggiore esperienza a questo livello, ma in assenza di precedenti tra le due è sulla scorta del rendimento attuale che dobbiamo analizzare il match.

E i numeri, in questo senso, ci dicono che l’americana ha un bilancio stagionale recente che, seppur non brillante, testimonia un livello di gioco superiore e una maggiore abitudine ai grandi palcoscenici. La scelta è quindi Parks.

WTA Singapore: i pronostici del primo turno

Vekic
WTA Singapore: i pronostici del primo turno (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Donna Vekic e Xinyu Wang arrivano a Singapore con un precedente molto recente che rende il confronto particolarmente interessante. Le due si sono affrontate a Cincinnati ad agosto, circostanza in cui Wang s’impose in tre set. Le due si equivalgono in termini di prestazioni, ma il recente confronto diretto e il rendimento mostrato dalla cinese nelle ultime settimane portano a scegliere Wang.

Maria Sakkari, settima testa di serie, debutterà contro Linda Fruhvirtova: la greca ha giocato bene sul cemento americano, raggiungendo il terzo turno a Toronto e Cincinnati e il secondo turno allo US Open, mentre la Fruhvirtova ha avuto un calendario molto meno intenso, tanto è vero che il suo ultimo torneo risale a luglio. Considerando, dunque, il maggiore ritmo competitivo e la differenza di esperienza a questo livello, l’ago della bilancia pende sensibilmente dalla parte di Sakkari.

Parks in Parks-Yamaguchi
Wang in Vekic-Wang
Sakkari in Sakkari-Fruhvirtova

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