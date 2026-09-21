Wta di Singapore tra conferme e occasioni: tre pronostici per il primo turno

Il Wta di Singapore entra nel vivo con il primo turno: analisi delle sfide più interessanti della giornata di martedì 22 settembre, precedenti e pronostici.

Il Singapore Tennis Open è stato promosso a torneo Wta 500 e inaugura, di fatto, la fase asiatica della stagione sul cemento. Il campo è di alto livello e il primo turno propone subito diversi confronti interessanti, con anche tre teste di serie in campo tra le partite analizzate.

Tra le sfide da seguire c’è quella di Alycia Parks, che sarà impegnata contro una lucky loser che arrivata dalle qualificazioni, vale a dire Mei Yamaguchi. Parks ha un ranking indubbiamente migliore della sua avversaria, oltre a disporre di una maggiore esperienza a questo livello, ma in assenza di precedenti tra le due è sulla scorta del rendimento attuale che dobbiamo analizzare il match.

E i numeri, in questo senso, ci dicono che l’americana ha un bilancio stagionale recente che, seppur non brillante, testimonia un livello di gioco superiore e una maggiore abitudine ai grandi palcoscenici. La scelta è quindi Parks.

WTA Singapore: i pronostici del primo turno

Donna Vekic e Xinyu Wang arrivano a Singapore con un precedente molto recente che rende il confronto particolarmente interessante. Le due si sono affrontate a Cincinnati ad agosto, circostanza in cui Wang s’impose in tre set. Le due si equivalgono in termini di prestazioni, ma il recente confronto diretto e il rendimento mostrato dalla cinese nelle ultime settimane portano a scegliere Wang.

Maria Sakkari, settima testa di serie, debutterà contro Linda Fruhvirtova: la greca ha giocato bene sul cemento americano, raggiungendo il terzo turno a Toronto e Cincinnati e il secondo turno allo US Open, mentre la Fruhvirtova ha avuto un calendario molto meno intenso, tanto è vero che il suo ultimo torneo risale a luglio. Considerando, dunque, il maggiore ritmo competitivo e la differenza di esperienza a questo livello, l’ago della bilancia pende sensibilmente dalla parte di Sakkari.

Parks in Parks-Yamaguchi

Wang in Vekic-Wang

Sakkari in Sakkari-Fruhvirtova