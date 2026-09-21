Pronostici EFL Trophy 22 settembre: con queste U21 i gol sono assicurati

EFL Trophy, con i principali campionati fermi per la sosta nazionali a prendersi la scena è la manifestazione che vede ai nastri di partenza i club delle serie minori e alcune Under dei club di Premier.

Il martedì di EFL Trophy spalanca le porte a un fittissimo programma di gare della fase a gironi. La manifestazione come al solito vede ai nastri di partenza club di League One, League Two e, ormai dal 2016, una selezione delle formazioni U21 di Premier League e Championship.

Il primo mese del torneo ha confermato una media gol assai elevata (3.67 reti a partita), spinta in particolare dai match che vedono protagoniste le selezioni giovanili, spesso opposte a prima squadra di categoria che attuano un ampio turnover.

La sfida tra Barnsley e Leeds U21 arriva al culmine di un tour de force clamoroso per i padroni di casa, giunti alla decima partita in 42 giorni. La rosa ridotta dei Tykes si ritroverà di fronte i giovani del Leeds in un contesto che si preannuncia aperto e potenzialmente ricco di occasioni da rete. Per questo incrocio la combinazione 1+Over 2.5 appare decisamente centrata.

Al Mornflake Stadium invece si gioca Crewe Alexandra-Aston Villa U21. I padroni di casa arrivano da una striscia di pareggi per 1-1 in League Two e da quattro gare consecutive chiuse con entrambe le squadre a segno, mentre i giovani Villans, ultimi nel girone dopo il 3-2 patito a Wigan, cercano riscatto ma scontano uno storico deficitario nella competizione. L’opzione 1+Multigol 2-5 offre la giusta protezione coprendo le ambizioni di vittoria dei padroni di casa in un match da almeno due marcature complessive.

Le previsioni sulle altre partite

Affascinante, poi, lo scontro tra Salford e Sheffield Wednesday. Gli Ammies si sono rialzati in campionato raccogliendo 10 punti nelle ultime quattro uscite, mentre gli Owls di Henrik Pedersen occupano la seconda piazza in League One dopo un avvio esaltante, pur essendo reduci da due pareggi a reti bianche. Il dislivello di categoria, unito al buono stato di forma del Salford, spinge verso la combo 1X+Over 1.5.

Al Brick Community Stadium il Wigan, campione in carica del trofeo e afflitto da un periodo complesso in campionato culminato con l’ultimo posto in classifica, riceve un Blackpool in flessione dopo un ottimo avvio di stagione. Entrambe le formazioni concedono parecchio dietro e vedono nell’EFL Trophy una potenziale scossa d’orgoglio: la scelta ideale ricade dunque sulla combo Gol+Over 2.5.

A chiudere il quadro c’è Gillingham-Cambridge United, sfida d’alta quota tra i Gills di Gareth Ainsworth (tre vittorie consecutive e porta inviolata nelle ultime due) e gli U’s di Neil Harris, imbattuti da 4 gare ma ancora a secco di clean sheet da quando è cominciata la stagione. L’estremo equilibrio tra le due compagini suggerisce un esito misurato come il Multigol 1-3.

La nostra multipla

BARNSLEY-LEEDS U21 1+Over 2.5

CREWE ALEXANDRA-ASTON VILLA U21 1+Multigol 2-5

SALFORD-SHEFFIELD WEDNESDAY 1X+Over 1.5

WIGAN-BLACKPOOL Gol+Over 2.5

GILLINGHAM-CAMBRIDGE UNITED Multigol 1-3

Comparazione quote

La combo “1+Multigol 2-5” in Crewe Alexandra-Aston Villa U21 è quotata a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.62 su Sportbet. Il segno “Multigol 1-3” in Gillingham-Cambridge United è quotato invece a 1.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.38 su Sportbet.

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