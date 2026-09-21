Uchida-Cinà, a Chengdu c’è una striscia da interrompere: il pronostico

Uchida-Cinà è una partita valida per il primo turno delle qualificazioni ATP di Chengdu e si gioca martedì 22 settembre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Kaichi Uchida e Federico Cinà non si sono mai affrontati nel corso delle rispettive carriere. Sarà una sfida inedita, pertanto, quella che andrà in scena in occasione del primo turno delle qualificazioni del Chengdu Open. Il giapponese, classe 1994, occupa attualmente la posizione numero 372 del ranking ATP e arriva a questo appuntamento dopo una lunga serie di risultati negativi, mentre il nostro Cinà è numero 165 e a soli 19 anni ha già accumulato esperienze importanti anche nel circuito maggiore.

L’avversario dell’azzurro sta vivendo una fase particolarmente complicata della stagione: nel 2026 ha ottenuto appena 10 vittorie e ha perso le ultime 15 partite disputate. Anche sul cemento, superficie sulla quale si gioca a Chengdu, il rendimento stagionale è negativo, con 8 vittorie e 17 sconfitte. L’ultimo successo risale ormai a diversi mesi fa e il momento attuale non offre molti elementi per pensare a un’immediata inversione di tendenza.

Cinà arriva invece in Cina dopo una stagione nella quale ha continuato a consolidare la propria posizione nel circuito professionistico: ha raggiunto il secondo turno al Roland Garros e ha conquistato il suo primo titolo Challenger a Pune, mentre allo US Open ha superato brillantemente le qualificazioni battendo anche Buyunchaokete al turno decisivo. A New York è poi riuscito a vincere un’altra partita nel tabellone principale prima di fermarsi contro Alex Michelsen. Ha però alle spalle, altresì, un’uscita immediata al Challenger di Guangzhou contro James Kent Trotter, un risultato che gli impedisce di arrivare all’appuntamento con il massimo della fiducia.

Uchida-Cinà: il pronostico

Non ci sono precedenti tra Uchida e Cinà, come dicevamo pocanzi, ragion per cui il confronto di Chengdu sarà il primo tra i due. Il dato che pesa maggiormente è allora quello relativo al rendimento attuale: da una parte un Uchida in caduta libera e con una striscia di 15 sconfitte consecutive, dall’altra un Cinà che, pur avendo perso all’esordio a Guangzhou, ha mostrato nel corso dell’anno di avere ormai un livello superiore a quello abituale del circuito Challenger.

Cinà ha maggiore abitudine a confrontarsi con giocatori di livello Atp e sul cemento può sfruttare un rendimento complessivamente migliore rispetto al suo avversario. La recente esperienza allo US Open, inoltre, rappresenta un riferimento importante per un giocatore che sta cercando di stabilizzarsi sempre più vicino alla parte alta del ranking. E se è vero che Uchida ha dalla sua una maggiore esperienza e conosce bene le dinamiche delle qualificazioni, la striscia negativa è troppo lunga per essere ignorata. Per questo il giapponese avrebbe eventualmente bisogno di una prestazione molto sopra il proprio rendimento recente per mettere davvero in difficoltà l’italiano. In definitiva, Cinà resta nettamente avanti e verosimilmente si imporrà anche senza dover ricorrere a una partita particolarmente lunga.

Cinà in Uchida-Cinà