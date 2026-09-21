Saint-Tropez, primo turno con tante incognite: i pronostici

Si riparte dal cemento francese, con il Challenger di Saint-Tropez che si appresta ad entrare nel vivo: analisi delle principali sfide del primo turno e pronostici.

Di motivi per seguire il Challenger di Saint-Tropez ce ne sono svariati, a partire dalla presenza di Grigor Dimitrov e dal fatto che, già in occasione del primo turno, ci sarà un derby tutto italiano. Tra le partite più interessanti del primo turno c’è anche quella tra due giocatori che arrivano da momenti molto diversi della stagione, oltre a una sfida che mette di fronte l’esperienza di un ex top player e un giovane estone reduce da un ottimo rendimento nei Challenger francesi.

Partiamo dai nostri portacolori, Andrea Guerrieri e Francesco Maestrelli, protagonisti, appunto, di uno scontro fratricida che promette scintille. Guerrieri arriva a Saint-Tropez con un bilancio stagionale particolarmente positivo e dopo un ottimo percorso nelle qualificazioni dello US Open, dove ha superato due turni prima di fermarsi contro Alex de Minaur; Maestrelli ha invece giocato a Rennes la settimana precedente, dove ha centrato i quarti di finale. Il pronostico sorride a Guerrieri, che ha mostrato maggiore continuità nel corso della stagione e che arriva al match con numeri complessivi migliori.

Grigor Dimitrov torna in campo dopo lo US Open e si troverà davanti Edas Butvilas, reduce dalla Coppa Davis e da una settimana tutto sommato positiva a Istanbul. Il livello dell’avversario e l’esperienza sul circuito rendono Dimitrov la scelta naturale, anche se Butvilas può avere le armi per allungare almeno un set.

Challenger Saint-Tropez: i pronostici

Remy Bertola affronta Jesper de Jong dopo essere tornato in campo in Coppa Davis, dove ha battuto Matheus Pucinelli de Almeida al termine di un incontro deciso al super tie-break. Lo svizzero aveva inoltre raggiunto gli ottavi a Manacor e superato un turno nelle qualificazioni dello US Open. De Jong arriva invece da un periodo più intenso: dopo lo US Open, chiuso al terzo turno, ha giocato anche la Coppa Davis, vincendo in due set contro Samuel Heredia. Il ranking e il rendimento complessivo spostano il pronostico verso de Jong, che ha però davanti un avversario capace di rendere il match combattuto.

David Goffin e Mark Lajal si presentano a Saint-Tropez con percorsi recenti agli antipodi. Goffin ha avuto un 2026 complicato, con appena nove vittorie complessive e nessuna sul cemento secondo i dati stagionali disponibili. Lajal, invece, ha giocato una finale a Cassis la settimana scorsa, dopo aver superato quattro avversari consecutivi prima della sconfitta contro Titouan Droguet. I due si sono già affrontati una volta e il bilancio ATP è favorevole a Goffin, ma il momento attuale suggerisce cautela: la scelta resta sull’esperienza del belga, pur con un margine molto più ridotto rispetto a quanto potrebbe suggerire il nome.

Guerrieri in Guerrieri-Maestrelli

Dimitrov in Dimitrov-Butvilas

de Jong in Bertola-de Jong

Goffin in Goffin-Lajal