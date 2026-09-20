Pronostico Marsiglia-PSG: il 4-1 di Istanbul cambia il peso del Classique

Marsiglia-PSG è una partita della quinta giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Classique arriva in casa del Marsiglia nel momento più complicato dall’inizio della stagione: l’OM aveva inaugurato il campionato con un netto 4-0 contro lo Strasburgo, ma da allora ha incassato quattro sconfitte consecutive tra Ligue 1 ed Europa League. L’ultima, il pesante 4-1 subito giovedì sul campo del Besiktas, ha reso ancora più delicata la vigilia della sfida contro il Paris Saint-Germain.

Neanche il PSG ha avuto un avvio impeccabile in campionato, ma la situazione è cambiata nelle ultime uscite. Dopo il pareggio con Monaco e le difficoltà mostrate nelle prime giornate, la squadra di Luis Enrique ha conquistato il primo successo in Ligue 1 a Brest. In mezzo, il Paris ha anche superato Aston Villa nella Supercoppa europea e ha iniziato la Champions League con il largo 6-1 rifilato allo Slovan Bratislava.

La classifica spiega bene il momento particolare delle due squadre: prima del Classique, il PSG occupa l’ottavo posto mentre il Marsiglia è tredicesimo, con appena tre punti raccolti. Il precedente più recente al Vélodrome, però, ricorda che il fattore campo può incidere: l’OM ha battuto 1-0 il Paris nella sfida disputata in casa nella passata stagione, interrompendo un lungo digiuno casalingo nel Classique.

Come vedere Marsiglia-PSG in diretta tv e streaming

La sfida tra Marsiglia e PSG è in programma domenica alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

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Il pronostico

Il Paris parte con maggiori garanzie, soprattutto considerando il rendimento delle ultime settimane. Il Marsiglia ha perso quattro partite consecutive e arriva al Classique dopo una trasferta europea terminata con quattro gol al passivo. Il PSG, al contrario, ha ritrovato il successo in campionato e ha mostrato una produzione offensiva molto più convincente nelle competizioni europee.

Il precedente successo del Marsiglia al Vélodrome invita comunque a non considerare la partita già chiusa, anche perché il Classique resta una sfida con caratteristiche particolari. Nel complesso, però, la condizione delle due squadre e la maggiore profondità della rosa parigina spingono verso la vittoria del PSG.

Le probabili formazioni di Marsiglia-PSG

MARSIGLIA (4-3-3): De Lange; T. Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson; A. Gomes, Hojbjerg, Abdelli; Harit, Gouiri, Paixao.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes; J. Neves, Vitinha, F. Ruiz; O. Dembélé, F. Torres, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2