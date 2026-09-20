I pronostici di domenica 20 settembre: Serie A, Liga, Premier League e Bundesliga

I pronostici di domenica 20 settembre, in Spagna i riflettori sono puntati sulla stracittadina madrilena tra Atletico e Real. In Serie A invece il Milan non può sbagliare contro il Lecce.

In Spagna è il gran giorno del derby tra Atletico Madrid e Real Madrid, con i rispettivi allenatori Diego Simeone e José Mourinho, che tornano a sfidarsi dopo diverso tempo.

La sensazione è che nessuna delle due possa permettersi di sbagliare la stracittadina, perché il Barcellona – finora in versione rullo compressore – potrebbe realmente scappare via.

Sette gol fatti e 0 subiti per i padroni di casa nelle ultime due uscite di campionato. Ci arrivano bene i Colchoneros a questo derby, a differenza (se parliamo solamente di gioco) del Real, che sì ha vinto, ma dimostrando di avere ancora dei problemi. Allo Special One serve ancora del tempo per mettere a puntino una rosa ampia, forte e complessa. Ma a livello di uomini i Blancos hanno oggettivamente qualcosa in più. E questo è un fattore che nel corso del match potrebbe ovviamente fare la differenza. Inoltre ci sono i precedenti: il Real ne ha persi solamente due di derby sugli ultimi 8 giocati. E ha voglia di prendersi il terzo derby di fila al Metropolitano. Siamo abbastanza certi, in ogni caso, che la gara regalerà almeno un gol per squadra ed il numero delle reti totali sarà verosimilmente compreso tra due e quattro.

In Serie A il Como va a caccia di quella che sarebbe la quarta vittoria di fila e lo fa sul campo del Frosinone, sorpresa di questo primo scorcio di torneo ma che contro i lariani potrebbe pagare l’atteggiamento spesso troppo spregiudicato. In serata il Milan non ha altri risultati a disposizione, se non la vittoria, contro il Lecce a San Siro. La temperatura è già rovente in quel di Milanello dopo i due pareggi con Juventus e Lazio ma soprattutto la netta sconfitta all’esordio in Europa League contro il Benfica, corsaro 2-0 al “Meazza”.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 2-4 in Atletico Madrid-Real Madrid, Liga, ore 16:15

Vincenti

FEYENOORD (in Feyenoord-Utrecht, Eredivisie, ore 12:15)

(in Feyenoord-Utrecht, Eredivisie, ore 12:15) MANCHESTER CITY (in Manchester City-Sunderland, Premier League, ore 15:0)

(in Manchester City-Sunderland, Premier League, ore 15:0) MILAN (in Milan-Lecce, Serie A, ore 20:45)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Twente-PSV Eindhoven , Eredivisie, ore 14:30

, Eredivisie, ore 14:30 Frosinone-Como , Serie A, ore 15:00

, Serie A, ore 15:00 Villarreal-Levante, Liga, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bournemouth-Liverpool , Premier League, ore 15:00

, Premier League, ore 15:00 Bayer Leverkusen-Lipsia , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Schalke 04-Elversberg, Bundesliga, ore 17:30

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.33 GOLDBET ; 7.66 SPORTBET; 6.33 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Porto-Benfica, Liga Portugal, ore 21:30