Pronostico Arezzo-Sudtirol: il segno è quello giusto

Arezzo-SudTirol è una gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Il colpaccio sul campo dell’Empoli nel derby ha riportato in vita un Arezzo che sembrava in grossa difficoltà. Una vittoria importante in una partita importante non può che fare una cosa: aiutare una squadra a rimettersi in cammino e quindi pensare a cosa belle.

Ha iniziato discretamente il SudTirol la propria stagione, con dei risultati importanti e la sensazione che, a differenza dell’anno passato, ci sia la possibilità almeno di non lottare fino all’ultima giornata per salvarsi. Parliamo di una squadra che ormai ha un’ossatura importante e che nel corso degli anni ha maturato quell’esperienza che serve in questo campionato.

Le mentalità, nonostante i numeri a livello offensivo non siano così grossi, è quella di formazioni alla ricerca della rete più di non prenderla. Ed è per questo motivo che ci aspettiamo una partita comunque aperta, da almeno un gol per squadra. Sotto vi diciamo come la vediamo.

Come vedere Arezzo-SudTirol in diretta tv e in streaming

Arezzo-SudTirol in programma domenica alle 15:00 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.90 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

Una gara come detto prima da almeno un gol per squadra. Con una bella quota. Occhio al pareggio. Anche X primo tempo potrebbe venire fuori.

Le probabili formazioni di Arezzo-SudTirol

AREZZO (4-3-3): Nunziante; Renzi, Gilli, Illanes, Righetti; Sala, Viviani, Ionita; Arena, Cianci, Olivieri.

SUDTIROL (5-4-1): Plizzari; Molina, Stivanello, Giorgini, Veroli, Bjarkasson; Lopes, Rispoli, Tronchin, Vasic; Okoro.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2