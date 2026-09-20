Pronostico Mantova-Pisa: c’è l’imbarazzo della scelta

Mantova-Pisa è una gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla
Non è una capolista inaspettata il Mantova. Soprattutto per quello che la squadra di Modesto sta facendo vedere sin dall’inizio dell’anno. Dieci punti in classifica, con otto gol fatti – miglior attacco – e tre subiti sono numeri che impressionano.
Di punti invece il Pisa di Bianco ne ha sei. I toscani hanno preso un allenatore importante per la categoria ma vengono da una clamorosa sconfitta interna contro l’Entella che ha distrutto in casa la truppa nerazzurra. E poi c’è stata anche la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina, ma non la possiamo proprio tenere in considerazione. C’è da dire che se andassimo ad analizzare le rose delle due squadre è evidente che gli ospiti abbiano qualcosa in più. Mentre il Mantova sta sfruttando le prestazioni importanti anche di gente che ha fatto categorie inferiori. I veri valori si vedranno sicuramente a lungo andare, ma comunque non ci sentiamo di dire che il Pisa debba perdere. Anzi.
Pure le quote della vittoria ospite – parliamo di una squadra come detto costruita per vincere – sono in discesa. Quindi occhio al colpaccio esterno, che non sarebbe come detto prima strano per il valore delle squadre.
Come vedere Mantova-Pisa in diretta tv e in streaming
Mantova-Pisa in programma domenica alle 17:15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Comparazione quote
La vittoria del Pisa è quotata 2.55 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.65 su Goldbet, Lottomatica.
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Il pronostico
Non solo la vittoria del Pisa è in calo, ma pure il segno GOL. Quindi c’è quasi l’imbarazzo della scelta.
Le probabili formazioni di Mantova-Pisa
MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Silva, Kouda, Ignacchiti, Bonaissa; Ilie, Ruocco; Gliozzi.
PISA (4-3-3): Confente; Calabresi, Canestrelli, Coppola, Angori; Vural, Leone, Correia; Pittarello, Petagna, Tramoni.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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