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Pronostico Verona-Vicenza: il derby è scritto (con quota in calo)

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Verona-Vicenza è una gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Rispetto a quando è stata inserita sui palinsesti dei bookmaker, la quota è in calo. Quella della vittoria del Verona di Marco Baroni, una squadra che già in quella che è stata la scelta dell’allenatore ha voluto mandare un segnale a tutte le altre: vogliamo tornare subito nella massima serie.

Pronostico Verona-Vicenza
Pronostico Verona-Vicenza: il derby è scritto (con quota in calo) (AnsaFoto) – Ilveggente.it

I padroni di casa devono anche rimediare alla brutta sconfitta della scorsa settimana sul campo del Benevento. Inaspettata, senza dubbio, ma alla fine anche meritata per via di una prestazione al di sotto delle aspettative. Il Vicenza, dopo la vittoria all’inizio del campionato contro il Catanzaro, ha piazzato pure due buoni pareggi – e una sconfitta ad Avellino – che hanno mosso la classifica. Ma l’obiettivo degli ospiti è quello della permanenza, e lo sappiamo tutti. Quindi si lotta per target diversi e la qualità della rosa di Baroni è un fattore determinante in questo nostro pronostico.

Quindi è evidente che non ci possano essere dubbi alla fine sul risultato finale. Una sfida da uno secco. E con una quota anche altissima per quello che è il valore delle due squadre.

Come vedere Verona-Vicenza in diretta tv e in streaming

Verona-Vicenza in programma domenica alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

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Il pronostico

La quota della vittoria del Verona è in continua ascesa. Quindi meglio andarla a prendere subito. Ci aspettiamo un match da affermazione interna.

Le probabili formazioni di Verona-Vicenza

VERONA (4-2-3-1): Leali; Zappa, Korac, Edmundsson, Bradaric; Le Borgne, Kastanos; Livramento, Harroui, Sarr; Mulattieri. 
VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Brighenti, Sandon; Caferri, Zonta, Carraro, Valoti, Costa; Moncini, Alessio. 

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

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