Wta Seoul, che sfide sul cemento asiatico: i pronostici del primo turno

Seoul, il Wta 250 entra nel vivo con cinque sfide interessanti: analisi e pronostici delle sfide in programma nella giornata di lunedì 21 settembre.

Sarà il cemento di Seoul ad ospitare il prossimo Wta della stagione, con un primo turno ricco di sfide interessanti. La superficie rapida può favorire le giocatrici capaci di prendere rapidamente il controllo degli scambi, ma in diversi casi il pronostico resta tutt’altro che scontato.

Iniziamo da Anna Bondar, che affronta Renata Zarazua in una sfida nella quale la tennista ungherese parte con qualche certezza in più. Bondar è anche la sesta testa di serie del torneo, ragion per cui è, verosimilmente, la favorita per la vittoria. La sua avversaria ha le qualità per tenere il confronto aperto, ma la maggiore continuità mostrata da Bondar e la sua posizione nel ranking rappresentano elementi sufficienti per orientare il pronostico dalla sua parte.

Alina Charaeva e Sofia Kenin saranno protagoniste, invece, di un confronto molto più equilibrato. Le quote non evidenziano una vera favorita e anche il percorso recente delle due non offre una differenza netta. Il pronostico sorride a Charaeva, soprattutto per il ritmo competitivo acquisito attraverso le qualificazioni. La russa ha già giocato due incontri a Seoul e può quindi presentarsi al primo turno con una maggiore confidenza con condizioni e campi. Kenin è un’avversaria di grande esperienza, ma in un match così incerto è più prudente premiare il momento di Charaeva.

Wta Seoul, le favorite per il passaggio del turno

Eva Lys ed Elena Gabriela Ruse si affrontano in un altro match che mette di fronte due giocatrici con caratteristiche interessanti sul cemento. Ruse, quarta testa di serie, è la nostra scelta per il passaggio del turno, poiché può contare su una maggiore esperienza ad alto livello e sulla capacità di giocare con continuità da fondo campo. Lys ha le armi per crearle qualche problema, ma Ruse sembra avere qualcosa in più nella gestione complessiva della partita.

Jelena Ostapenko parte invece con un ruolo più netto contro Anastasia Zakharova. La lettone è la prima testa di serie del torneo e rappresenta una delle giocatrici più attese a Seoul. Il suo tennis aggressivo può essere particolarmente efficace sul cemento, soprattutto se riuscirà a prendere presto l’iniziativa; Zakharova non è però un’avversaria da sottovalutare e può provare a sfruttare eventuali passaggi a vuoto della lettone. Il pronostico resta comunque dalla parte di Ostapenko.

Infine, Kamilla Rakhimova affronta Polina Kudermetova in una sfida tra due giocatrici che conoscono bene il circuito. Rakhimova, ottava testa di serie, è la nostra scelta: la sua maggiore continuità e il rendimento recente offrono qualche garanzia in più rispetto alla connazionale. Kudermetova può rendere il match equilibrato, ma Rakhimova sembra avere gli strumenti per gestire meglio i momenti decisivi e conquistare il passaggio del turno.

Bondar in Bondar-Zarazua

Charaeva in Charaeva-Kenin

Ruse in Lys-Ruse

Ostapenko in Ostapenko-Zakharova

Rakhimova in Rakhimova-Kudermetova