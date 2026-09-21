I pronostici di lunedì 21 settembre: Serie C grande protagonista

I pronostici di lunedì 21 settembre, si giocano diversi posticipi nel girone A e in quello B: lo Spezia capolista vuole continuare a fare la voce grossa.

Con i campionati principali fermi per la lunga sosta per le nazionali – in Serie A, ad esempio, si tornerà a giocare solo il 10 ottobre – in questo lunedì la grande protagonista è la Serie C, con una serie di posticipi nel girone A e nel girone B.

Il Trento ancora imbattuto ospita la Pro Vercelli: i gialloblù hanno collezionato finora due vittorie e tre pareggi ma davanti al proprio pubblico non hanno mai perso, segnando tre gol e incassandone solo uno. I piemontesi sono avvisati, dal momento che in trasferta hanno fatto malissimo, arrendendosi sia all’Arzignano che al Treviso. Il segno 1, insomma, può starci tranquillamente. Parte favorito anche il Treviso nel girone A: i veneti, tornati in C dopo diversi anni, non hanno più perso dopo il KO all’esordio con il Trento e in casa le hanno vinte entrambe (1-0 al Lecco e 2-1 contro la Pro Vercelli). Un risultato positivo dovrebbe arrivare anche contro il Desenzano, reduce dalla sconfitta interna con il Lecco (1-3).

Nel girone B il Livorno cercherà di dare continuità alla vittoria rocambolesca con il Vado (3-2), anche se la trasferta di Guidonia cela parecchie insidie. Tra Pianese e Sambenedettese, invece, è sfida tra due squadre in grande difficoltà, che potrebbero accontentarsi anche di un punto. Chiudiamo con lo Spezia, primo in classifica a quota 13 punti: i liguri hanno una rosa fuori portata per la categoria e vogliono mettere subito le cose in chiaro. La Vis Pesaro, ultima in classifica e con la peggior difesa, non riuscirà a limitare i danni.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+UNDER 3.5 in Treviso-Desenzano, Serie C, ore 20:30

Vincenti

LIVORNO O PAREGGIO (in Guidonia Montecelio-Livorno, Serie C, ore 20:30)

(in Guidonia Montecelio-Livorno, Serie C, ore 20:30) TRENTO (in Trento-Pro Vercelli, Serie C, ore 20:30)

(in Trento-Pro Vercelli, Serie C, ore 20:30) LANUS O PAREGGIO (in Lanus-Estudiantes, Liga Profesional Argentina, ore 02:15)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Arlanda-Hammarby Talang , 1.Division Svezia, ore 19:00

, 1.Division Svezia, ore 19:00 Spezia-Vis Pesaro, Serie C, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Otelul Galati-Corvinul Hunedoara , Superliga Romania, ore 17:00

, Superliga Romania, ore 17:00 HB Køge-Hobro, Betinia Liga Danimarca, ore 19:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.30 GOLDBET ; 6.76 SPORTBET; 6.30 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Pianese-Sambenedettese, Serie C, ore 20:30