A Genova si fa il bis, tre azzurri al debutto: i pronostici di martedì

Genova 2 propone un primo turno con tanto azzurro e ricco di spunti interessanti: analisi delle partite e pronostici sui principali incontri della giornata.

La cornice è la stessa di due settimane fa. E il colore predominante, manco a dirlo, sarà il medesimo: l’azzurro. Il nuovo Challenger di Genova, torneo ATP 75 che si gioca sulla terra battuta, ha già aperto i battenti e propone subito un primo turno con diversi italiani protagonisti. Tra le sfide più interessanti, tra quelle in programma nella giornata di martedì 22 settembre, c’è quella che vedrà contrapporsi Enrico Dalla Valle e Tom Gentzsch: il tedesco parte con il vantaggio di essere la seconda testa di serie, ma l’azzurro conosce bene la terra battuta e nel 2026 ha raccolto 49 vittorie sulla superficie a fronte di 24 sconfitte.

Gentzsch, in ogni caso, occupa una posizione di ranking nettamente migliore, eppure il margine sulla carta è meno ampio di quanto suggeriscano le classifiche. Verosimilmente, tuttavia, sarà il tedesco a vincere, anche se sarà chiamato a gestire un avversario che sulla terra può creare più problemi del previsto.

Matthew William Donald e Gianluca Cadenasso si affrontano per la prima volta. L’italiano è la quinta testa di serie e ha un ranking decisamente superiore, ma il momento non è dei migliori: Cadenasso ha perso le ultime quattro partite disputate e non vince un incontro dal percorso di qualificazione al Roland Garros. Donald ha invece 35 vittorie stagionali a fronte di 23 sconfitte e arriva dalla sconfitta nelle qualificazioni di Biella contro Giovanni Oradini.

Challenger Genova 2: i pronostici

Il contesto rende il match più insidioso di quanto dica il ranking, ma il pronostico resta dalla parte di Cadenasso, che può sfruttare la maggiore qualità complessiva sulla terra. Spazio, ancora, a Stefano Travaglia, prima testa di serie del torneo, al debutto contro Marvin Moeller in un confronto inedito. L’italiano ha dalla sua una lunga esperienza ad alto livello e una classifica migliore, ma arriva da una fase poco brillante, con una sola vittoria nelle ultime otto partite secondo i dati riportati alla vigilia del torneo.

Moeller, invece, ha costruito nel 2026 un bilancio positivo e sulla terra ha numeri molto interessanti, pur avendo perso contro Marco Cecchinato la settimana precedente. Travaglia parte comunque con un leggero vantaggio, soprattutto per esperienza e capacità di gestire questo tipo di appuntamenti, ma è il match nel quale il margine appare più sottile.

Gentzsch in Dalla Valle-Gentzsch

Cadenasso in Donald-Cadenasso

Travaglia in Travaglia-Moeller