Duckworth-Sonego, a Chengdu una sfida con un conto ancora aperto

Duckworth-Sonego è una partita valida per il primo turno dell’Atp di Chengdu e si gioca mercoledì 23 settembre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

James Duckworth e Lorenzo Sonego, guarda caso, si ritroveranno l’uno di fronte all’altro a poche settimane dall’ultimo confronto diretto, disputato sul cemento di Winston-Salem. In un contesto piuttosto simile, oltretutto, a quello che ha fatto da cornice al precedente in questione. Ma veniamo ai numeri, adesso.

Iniziamo col dire che Duckworth ha costruito nel 2026 un bilancio complessivo di 26 vittorie e 24 sconfitte, con 13 successi sul cemento; prima di arrivare a Chengdu ha giocato la Coppa Davis, perdendo contro Kamil Majchrzak, mentre allo US Open era riuscito a superare Matteo Arnaldi prima di arrendersi a Yibing Wu. Il dato più significativo resta però quello di Winston-Salem, dove ha battuto proprio Sonego in due set.

Il torinese, dal canto suo, ha invece un bilancio stagionale di 12 vittorie e 18 sconfitte e arriva da una trasferta americana nella quale ha lottato duro contro colui il quale ha poi vinto lo Slam, Alexander Zverev, trascinato al quinto set. Il torneo cinese è un appuntamento che Lorenzo conosce bene, in quanto è alla terza partecipazione consecutiva e nel 2025 aveva raggiunto gli ottavi di finale.

Duckworth-Sonego: il pronostico

Il bilancio dei precedenti è favorevole a Lorenzo Sonego, avanti 2-1 negli H2H. Le prime due sfide, a Wimbledon nel 2021 e a Eastbourne nel 2022, sono state vinte dall’italiano, mentre l’ultimo confronto ha premiato James Duckworth, che a Winston-Salem si è imposto in due set. È quindi un testa a testa nel quale il dato storico favorisce Sonego, sebbene non si possa ignorare il fatto che il precedente più recente restituisca un’immagine diversa di questa rivalità.

Sul cemento Duckworth può essere un avversario particolarmente scomodo, ma il torinese conserva un vantaggio sul piano dell’esperienza nei grandi tornei ed è dunque il favorito per il passaggio del turno. Guai a considerare il precedente di Winston-Salem come un dettaglio trascurabile, però, perché sarebbe un grave errore. Duckworth ha già dimostrato di poterlo mettere in difficoltà sul cemento e il margine non appare enorme: per l’italiano sarà importante riuscire a spostare il confronto sul terreno mostrato nelle due precedenti vittorie.

Sonego in Duckworth-Sonego