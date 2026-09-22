I pronostici di martedì 22 settembre: EFL Trophy e KNVB Beker

I pronostici di martedì 22 settembre, in attesa della Nations League e delle nazionali si continua a giocare sia in Inghilterra che in Olanda.
In attesa della Nations League e del ritorno delle rappresentative nazionali, in Inghilterra si accendono i riflettori sull’EFL Trophy. La manifestazione, come ogni anno, vede ai nastri di partenza club di League One, League Two e, ormai dal 2016, anche una selezione delle formazioni U21 di Premier League e Championship.
Al Mornflake Stadium si gioca Crewe Alexandra-Aston Villa U21. I padroni di casa vengono da una striscia di 1-1 in League Two e da quattro gare consecutive chiuse con entrambe le squadre a segno, mentre i giovani Villans, ultimi nel girone dopo il 3-2 patito a Wigan nella prima giornata, cercano riscatto pur scontando uno storico deficitario nella competizione. Il segno Over 2.5 può dunque essere abbinato all’1, dal momento che il Crewe difficilmente topperà.
Affascinante, poi, lo scontro tra Salford e Sheffield Wednesday. Gli Ammies si sono rialzati in campionato raccogliendo 10 punti nelle ultime 4 uscite, mentre gli Owls di Henrik Pedersen occupano la seconda piazza in League One dopo un avvio a dir poco esaltante, nonostante siano reduci da due pareggi a occhiali. Il dislivello di categoria, unito al buono stato di forma del Salford, spinge verso il segno X, che stavolta è il nostro “clamoroso”.
Un’occhiata, infine, anche in Olanda, dove va in scena un turno di KNVB Beker, la coppa nazionale. Si preannunciano particolarmente movimentate Assen-Hoogeven e Eemdijk-Roosendaal, come confermato pure dal calo delle quote.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1+OVER 2.5 in Luton Town-Ipswich Town U21, EFL Trophy, ore 20:00
Vincenti
- SPAKENBURG O PAREGGIO (in RKAV Volendam-Spakenburg, KNVB Beker, ore 20:00)
- PLYMOUTH (in Plymouth-Crystal Palace U21, EFL Trophy, ore 20:00)
- CREWE ALEXANDRA (in Crewe Alexandra-Aston Villa U21, EFL Trophy, ore 20:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Assen-Hoogeven, KNVB Beker, ore 20:00
- Wigan-Blackpool, EFL Trophy, ore 20:00
- Bradford-Newcastle U21, EFL Trophy, ore 20:30
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Peterborough United-Colchester, EFL Trophy, ore 20:00
- Eemdijk-Roosendaal, KNVB Beker, ore 20:00
- Accrington Stanley-Sunderland U21, EFL Trophy, ore 20:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 7.97 GOLDBET ; 8.51 SPORTBET; 7.97 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X in Salford-Sheffield Wednesday, EFL Trophy, ore 20:00
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