Pronostico Inter-Hacken, Champions League femminile: c’è stata una grossa prova di forza

Inter-Hacken è una partita della prima giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederla

In maniera inaspettata, perché ha eliminato il Wolfsburg nel preliminare che fino a pochi anni fa dettava legge in Europa, l’Inter di Sassarini, nuovo tecnico, si è qualificata alla Champions League. E, sulla carta almeno, non dovrebbe essere così difficile riuscire a vincere questa partita contro l’Hacken.

Certo, non c’è ancora una gara di campionato, ma le nerazzurre hanno affrontato la Serie A Women’s Cup perdendo in semifinale contro la Juventus in trasferta. Dei segnali positivi sono arrivati, e questo lascia ben sperare per il futuro. Il clima dentro le nerazzurre è sicuramente sereno, ed è un bene. Anche se manca a questi livelli l’esperienza che sicuramente hanno le svedesi, abituate a giocare questa manifestazione. La formazione ospite è molto fisica, anche se pecca in alcune situazioni di velocità, se l’Inter riuscisse a metterla su questo piano siamo convinti che potrebbe fare risultato.

Si gioca a Monza e ci dovrebbe anche essere una buona cornice di pubblica. Le nerazzurre possono riuscire nell’impresa, lo diciamo chiaramente. E sotto vi diciamo anche come potrebbe in generale andare a finire questa partita.

Come vedere Inter-Hacken in diretta tv e in streaming

La sfida Inter-Hacken è in programma martedì alle 18:45. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.

Comparazione quote

la vittoria dell’Inter è quotata 2.20 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL ha il valore di 1.60 sempre negli stessi bookmaker.

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Il pronostico

Sicuramente entrambe le squadre troveranno la via della rete. E già questo è un importante punto di partenza. Poi occhio alla vittoria nerazzurra, che ci sta, eccome, soprattutto dopo aver eliminato il Wolfsburg.

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Le probabili formazioni di Inter-Hacken

INTER (4-4-2): Runarsdottir; Bartoli, Milinkovic, Van Diemen, Robustellini; Glionna, Tomasevic, Vihjalmsdottir, Detryuyer; Raphino, Bugeja.

HACKEN (4-2-3-1): Falk; Tindell, Rybrynk, Ostlund, Selerud; Sanvig, Staaf; Palmadottir, Anvegaard, Karlsson; Bodin.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1