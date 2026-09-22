Pronostico Inter-Hacken, Champions League femminile: c’è stata una grossa prova di forza

Inter-Hacken è una partita della prima giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederla
In maniera inaspettata, perché ha eliminato il Wolfsburg nel preliminare che fino a pochi anni fa dettava legge in Europa, l’Inter di Sassarini, nuovo tecnico, si è qualificata alla Champions League. E, sulla carta almeno, non dovrebbe essere così difficile riuscire a vincere questa partita contro l’Hacken.
Certo, non c’è ancora una gara di campionato, ma le nerazzurre hanno affrontato la Serie A Women’s Cup perdendo in semifinale contro la Juventus in trasferta. Dei segnali positivi sono arrivati, e questo lascia ben sperare per il futuro. Il clima dentro le nerazzurre è sicuramente sereno, ed è un bene. Anche se manca a questi livelli l’esperienza che sicuramente hanno le svedesi, abituate a giocare questa manifestazione. La formazione ospite è molto fisica, anche se pecca in alcune situazioni di velocità, se l’Inter riuscisse a metterla su questo piano siamo convinti che potrebbe fare risultato.
Si gioca a Monza e ci dovrebbe anche essere una buona cornice di pubblica. Le nerazzurre possono riuscire nell’impresa, lo diciamo chiaramente. E sotto vi diciamo anche come potrebbe in generale andare a finire questa partita.
Come vedere Inter-Hacken in diretta tv e in streaming
La sfida Inter-Hacken è in programma martedì alle 18:45. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.
Comparazione quote
la vittoria dell’Inter è quotata 2.20 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL ha il valore di 1.60 sempre negli stessi bookmaker.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Sicuramente entrambe le squadre troveranno la via della rete. E già questo è un importante punto di partenza. Poi occhio alla vittoria nerazzurra, che ci sta, eccome, soprattutto dopo aver eliminato il Wolfsburg.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Inter-Hacken
INTER (4-4-2): Runarsdottir; Bartoli, Milinkovic, Van Diemen, Robustellini; Glionna, Tomasevic, Vihjalmsdottir, Detryuyer; Raphino, Bugeja.
HACKEN (4-2-3-1): Falk; Tindell, Rybrynk, Ostlund, Selerud; Sanvig, Staaf; Palmadottir, Anvegaard, Karlsson; Bodin.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus