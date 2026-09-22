Pronostico Olanda-Germania: spettacolo garantito nella notte dei debutti

Olanda-Germania è una partita della prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Olanda-Germania è già di per sé una classica del calcio europeo ed è una di quelle partite che vale da sola il prezzo del biglietto. In questo caso però c’è grande curiosità per quanto riguarda il debutto dei due nuovi commissari tecnici, Xavi e Jurgen Klopp, alla loro prima esperienza alla guda di una nazionale.
L’ex allenatore del Liverpool ha deciso di tornare in pista dopo essere stato chiamato a furor di popolo in seguito al clamoroso flop della Germania al Mondiale nordamericano. I tedeschi sono usciti addirittura con il Paraguay nei sedicesimi, collezionando così l’ennesima figuraccia in una grande manifestazione internazionale. Serviva, dunque, un nome grosso da poter arruolare per iniziare il nuovo corso e Klopp non poteva essere che il candidato numero uno.
Attesa, quindi, una mini-rivoluzione tecnica in casa Mannschaft: per le gare di Nations League – la Germania è nel gruppo 2 di Lega A con Olanda, Serbia e Grecia – Klopp ha convocato 44 giocatori, distinguendo due gruppi che giocheranno due gare ciascuno. Sono 11 i giocatori che erano al Mondiale ma non sono stati chiamati dal ct, tra cui Rudiger e Neuer che hanno detto addio alla nazionale.
Gli Oranje ripartono da Xavi
La federazione olandese invece ha deciso di dare il benservito a Ronald Koeman – l’ex ct ha pagato l’eliminazione ai sedicesimi con il Marocco – e di affidarsi alle idee barcelloniane di Xavi, a conferma del feeling da sempre esistito tra gli Oranje e il Barcellona.
Uno degli obiettivi dell’ex centrocampista blaugrana sarà quello di dare spazio ai giovani: forse anche per questo motivo ha deciso di non convocare un veterano come Depay per il match di Nations con la Germania. Non poteva mancare la chiamata del talento emergente van Bommel, oltre a quella del rientrante Timber. L’intelaiatura della Mannschaft poggia invece sulla qualità indiscussa dei vari Musiala, Havertz, Kimmich, Adeyemi e del recuperato Gnabry, ma ci sono anche diversi volti nuovi come Conté, Baur e Gruda.
Come vedere Olanda-Germania in diretta tv e streaming
Olanda-Germania è in programma giovedì alle 20:45 alla Cruijff Arena di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) ed in chiaro su TV8 (canale 108 e 508 del digitale terrestre). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
La storia recente di questa sfida è una garanzia di ritmo, ribaltamenti e reti a grappoli. Negli ultimi otto incroci ben sei si sono chiusi con l’esito Over 2.5, compreso l’entusiasmante 2-2 registrato proprio ad Amsterdam nella passata edizione di Nations League. Entrambe le selezioni si presentano ai nastri di partenza con nuove filosofie di gioco orientate all’attacco e alla pressione alta, con una Germania capace di viaggiare a una media impressionante di 3.10 gol a partita nelle ultime uscite.
Tenendo conto del debutto dei due nuovi commissari tecnici e della naturale propensione offensiva di entrambe le rose, la giocata Gol è la prima opzione per stabilità e linearità. Per chi ricerca infine una quota di maggiore spessore, la combo Over 2.5+Gol rispecchia appieno la tendenza storica del confronto e il potenziale d’attacco davvero smisurato a disposizione di Xavi e Klopp.
Le probabili formazioni di Olanda-Germania
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van Dijk, van de Ven, Aké; Reijnders, Gravenberch, Koopmeiners; Malen, Gakpo, Lang.
GERMANIA (4-3-3): Nubel; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Pavlovic, Karl, Nmecha; Musiala, Havertz, Schade.
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