Singapore, quattro ottavi e una corsa che entra nel vivo: i pronostici di mercoledì

Gli ottavi di finale del Singapore Tennis Open propongono quattro sfide da seguire: analisi, precedenti e pronostici delle partite di mercoledì 23.

Gli ottavi del Singapore Tennis Open mettono subito a confronto giocatrici con percorsi e caratteristiche differenti. Oleksandra Oliynykova ha raggiunto il secondo turno dopo aver superato Vivian Wolff e ora trova Maja Chwalinska, che ha iniziato il torneo ritrovando una vittoria che le serviva dopo una fase complicata della stagione.

La polacca parte davanti per qualità complessiva e per il rendimento mostrato nei grandi appuntamenti del 2026, ma Oliynykova ha già dimostrato di poter mettere insieme risultati importanti sul cemento. Il precedente di Florianopolis del 2024, vinto dall’ucraina in due set, aggiunge un elemento interessante alla sfida: Chwalinska dovrà evitare di concedere all’avversaria la possibilità di giocare con continuità sui propri schemi, e siamo certi che ci riuscirà.

Elise Mertens affronta Barbora Krejcikova in uno degli incroci più significativi del turno. La belga conosce bene il torneo, avendo conquistato il titolo nella prima edizione disputata nel 2025, e può contare su una maggiore continuità recente. Krejcikova, però, ha esperienza e qualità sufficienti per rendere il confronto molto più complesso: nel 2026 le due si sono già affrontate in United Cup, con Mertens capace di imporsi in rimonta. Sul cemento indoor la capacità della belga di mantenere ritmo e profondità può diventare un fattore importante, mentre Krejcikova dovrà riuscire a non lasciare l’iniziativa alla sua avversaria, che è la favorita per il passaggio del turno.

Ottavi a Singapore, i pronostici dei match

Mirra Andreeva entra direttamente al secondo turno e trova Aliaksandra Sasnovich, reduce da una vittoria netta contro Daria Kasatkina. La giovane russa arriva all’appuntamento da campionessa del Roland Garros e parte davanti in classifica, oltre ad avere dalla sua una maggiore continuità ad alto livello nel corso della stagione. Sasnovich, tuttavia, ha già dimostrato di poter creare problemi alle avversarie più quotate quando riesce a giocare con ritmo e aggressività. Il precedente disputato a Iasi nel 2024 è favorevole ad Andreeva, che si è imposta in due set: un riferimento utile, anche se a distanza di tempo e su una superficie diversa, che rafforza la convinzione che sarà lei a spuntarla.

Leylah Fernandez ha superato Kyoka Okamura in un primo turno molto più impegnativo di quanto possa suggerire il risultato, mentre Alycia Parks ha conquistato l’accesso al secondo turno dopo aver chiuso la sfida con Mei Yamaguchi. Il confronto mette di fronte due giocatrici capaci di produrre tennis offensivo, ma con caratteristiche differenti, e Fernandez resta la scelta più solida. A patto, però, che eviti di concedere troppo nei turni di battuta.

Chwalinska in Oliynykova-Chwalinska

Mertens in Mertens-Krejcikova

Andreeva in Andreeva-Sasnovich

Fernandez in Parks-Fernandez