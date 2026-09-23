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Bellucci-Majchrzak, a Hangzhou c’è una vecchia storia da rileggere

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Bellucci-Majchrzak è una partita del primo turno di Hangzhou e si gioca giovedì 24 settembre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

La situazione di partenza non potrebbe essere più diversa di così: Mattia Bellucci si presenta a Hangzhou dopo un Us Open concluso al secondo turno contro Taylor Fritz, mentre Kamil Majchrzak arriva all’appuntamento cinese forte di un percorso stagionale che gli ha già regalato il primo titolo Atp della carriera, conquistato sull’erba di ‘s-Hertogenbosch.

Bellucci
Bellucci-Majchrzak, a Hangzhou c’è una vecchia storia da rileggere (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il polacco ha evidentemente alle spalle un rendimento più solido nel circuito maggiore e parte davanti nelle valutazioni per questa sfida, ma sottovalutare l’azzurro sarebbe un grave errore.

Bellucci, mancino e capace di esprimere il suo tennis soprattutto quando riesce a trovare continuità nello scambio, ha già dimostrato, infatti, di poter mettere in difficoltà Majchrzak. L’azzurro, come senz’altro ricorderanno i bene informati, ha superato il polacco nell’unico precedente tra i due, disputato in occasione delle qualificazioni dello US Open 2024. E questo dato, analizzato nel suo contesto, rende il confronto meno scontato di quanto non si possa pensare di primo acchito.

Bellucci-Majchrzak: il precedente

Majchrzak
Bellucci-Majchrzak: il precedente (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sul cemento della Grande Mela, Bellucci battè Majchrzak in due set, prendendo subito il controllo della partita. Da allora il contesto è cambiato e il polacco ha costruito un percorso importante, arrivando anche a conquistare un titolo Atp. Il precedente resta quindi un indizio, sì, ma non è sufficiente per ipotizzare una seconda vittoria di colore azzurro. Majchrzak, oggi, ha dalla sua una maggiore continuità ad alto livello e un rendimento che lo porta a essere considerato avanti in questo incrocio.

La capacità di gestire partite equilibrate, unita all’esperienza accumulata nel circuito, possono diventare elementi decisivi soprattutto nei momenti più concitati del match. Bellucci, però, ha già dimostrato di avere gli strumenti per complicare la partita al polacco. Il precedente favorevole gli offre anche una traccia tattica già conosciuta, ragion per cui il mancino italiano potrebbe essere in grado di spostare il confronto sul ritmo e sulla capacità di prendere l’iniziativa. Ciò nonostante, verosimilmente, sarà Majchrzak a portare a casa questa vittoria.

Majchrzak in Bellucci-Majchrzak

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