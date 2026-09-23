Pronostico Barcellona-Paris FC, Champions League femminile: goleada servita

Barcellona-Paris FC è una partita della prima giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederla

La squadra più forte del Mondo – che perde i pezzi ma che non smette comunque di rinforzarsi – contro quella che da poco tempo si affaccia a questi livelli. Il Barcellona, in questo debutto di Champions League, ospita il Paris Fc. Una partita scritta, segnata, senza nessuna possibilità che possa realmente finire in una maniera diversa da come vi diremo.

La squadra catalana ogni anno alza il livello e di conseguenza alza pure il livello degli investimenti. Si comprano delle giocatrici non solo per l’immediato ma pure per il futuro, ed è in questa ottica che deve essere inquadrato l’innesto della giovane Giulia Galli della Roma. Per il momento andrà nella squadra B, ma è una ragazza pronta a spiccare il volo.

Detto questo, e concentrandoci sulla partita, il Barcellona è la più seria candidata alla vittoria finale di questa manifestazione. Sì, vero come detto prima che ci sono stati alcuni addii eccellenti, ma è altrettanto vero che molte ragazze della Masia stanno crescendo e quindi fanno parte della prima squadra. Un cambio generazionale che non porterà a scossoni. E lo vedremo immediatamente in questo primo match della nuova competizione.

Come vedere Barcellona-Paris FC in diretta tv e in streaming La sfida Barcellona-Paris FC è in programma mercoledì alle 18:45. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire. Comparazione quote la vittoria del Barcellona è quotata 1.01 su Lottomatica e GoldBet. Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico La vittoria del Barcellona non è in discussione. Ci aspettiamo un risultato assai largo delle catalane che sbloccheranno il match nel primo tempo. Anche un paio di reti solamente nella prima parte di gara ci possono stare tranquillamente. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Barcellona-Paris FC BARCELLONA (4-3-3): Font; Schertenleib, Fernandez, Torrejon, Arufe; Lopez, Guijarro, Ferrera; Graham, Pajor, Ferraz.

PARIS FC (4-4-2): Chavas; N’Dogala, Hocine, Grevobal, Baquerizo; Toloba, Le Moguedec, Korosec, Mateo; Mendy, Viens.

POSSIBILE RISULTATO: 6-0