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Pronostico Barcellona-Paris FC, Champions League femminile: goleada servita

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Barcellona-Paris FC è una partita della prima giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederla 

La squadra più forte del Mondo – che perde i pezzi ma che non smette comunque di rinforzarsi – contro quella che da poco tempo si affaccia a questi livelli. Il Barcellona, in questo debutto di Champions League, ospita il Paris Fc. Una partita scritta, segnata, senza nessuna possibilità che possa realmente finire in una maniera diversa da come vi diremo.

Pronostico Barcellona-Paris FC
Pronostico Barcellona-Paris FC, Champions League femminile: goleada servita (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La squadra catalana ogni anno alza il livello e di conseguenza alza pure il livello degli investimenti. Si comprano delle giocatrici non solo per l’immediato ma pure per il futuro, ed è in questa ottica che deve essere inquadrato l’innesto della giovane Giulia Galli della Roma. Per il momento andrà nella squadra B, ma è una ragazza pronta a spiccare il volo.

Detto questo, e concentrandoci sulla partita, il Barcellona è la più seria candidata alla vittoria finale di questa manifestazione. Sì, vero come detto prima che ci sono stati alcuni addii eccellenti, ma è altrettanto vero che molte ragazze della Masia stanno crescendo e quindi fanno parte della prima squadra. Un cambio generazionale che non porterà a scossoni. E lo vedremo immediatamente in questo primo match della nuova competizione.

Come vedere Barcellona-Paris FC in diretta tv e in streaming

La sfida Barcellona-Paris FC è in programma mercoledì alle 18:45. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.

Comparazione quote

la vittoria del Barcellona è quotata 1.01 su Lottomatica e GoldBet.

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Il pronostico

La vittoria del Barcellona non è in discussione. Ci aspettiamo un risultato assai largo delle catalane che sbloccheranno il match nel primo tempo. Anche un paio di reti solamente nella prima parte di gara ci possono stare tranquillamente.

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Le probabili formazioni di Barcellona-Paris FC

BARCELLONA (4-3-3): Font; Schertenleib, Fernandez, Torrejon, Arufe; Lopez, Guijarro, Ferrera; Graham, Pajor, Ferraz.
PARIS FC (4-4-2): Chavas; N’Dogala, Hocine, Grevobal, Baquerizo; Toloba, Le Moguedec, Korosec, Mateo; Mendy, Viens. 

POSSIBILE RISULTATO: 6-0
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