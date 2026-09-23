Pronostico Portogallo-Galles: la difesa del titolo inizia con un nuovo ct

Portogallo-Galles è una partita della prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Portogallo era una delle selezioni più attese del Mondiale e forse per la prima volta nella sua storia veniva considerato come una contender credibilissima per la vittoria finale, potendo contare – sulla carta – su una rosa di assoluta qualità. E invece le cose, negli Stati Uniti, non sono andate per il verso giusto. La Seleçoes è rimasta la solita incompiuta: nel girone è arrivata seconda dietro alla Colombia – unica vittoria con l’Uzbekistan – e nella fase ad eliminazione diretta, dopo aver superato a fatica la Croazia nei sedicesimi, è stata eliminata dalla Spagna negli ottavi.

Una spedizione assolutamente fallimentare, per quelle che erano le premesse iniziali. E che ha avuto come principale conseguenza la separazione dall’ormai ex ct Roberto Martinez. La federazione ha scelto la strada dell’usato sicuro e ha affidato la nazionale al veterano giramondo Jorge Jesus, che a 72 anni ha deciso di raccogliere una nuova sfida dopo le recenti esperienze saudite al timone di Al-Hilal e Al-Nassr.

Le scelte conservative di Jorge Jesus

Il suo debutto avverrà nella Nations League, competizione che il Portogallo ha già vinto due volte da quando è stata creata e di cui è tra l’altro detentore (nel 2025 il trionfo in finale con la Spagna ai rigori).

Dalle convocazioni ci si aspettavano delle novità ma il commissario tecnico ha preferito fare delle scelte conservative, chiamando solo 4 volti nuovi rispetto al Mondiale (Soares, Palhinha, Nuno Tavares e Fabio Silva). Tra i 25 c’è anche CR7, che nonostante i 41 anni suonati continuerà probabilmente ad essere uno dei perni di questa selezione. Jorge Jesus, oltretutto, l’ha allenato pure all’Al-Nassr.

Ronaldo dovrebbe guidare l’attacco della Seleçoes nella sfida con il Galles di Craig Bellamy, valida per la prima giornata del gruppo 4 di Lega A. I britannici sono stati promossi dalla Lega B nell’ultima edizione della Nations ed avranno l’opportunità di confrontarsi con selezioni qualitativamente superiori (oltre al Portogallo ci sono anche Norvegia e Danimarca).

Bisogna archiviare in fretta la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale, con la Bosnia che lo scorso marzo ha estromesso i Dragoni nei playoff al termine di una drammatica serie di rigori. Da allora il Galles ha disputato tre amichevoli, pareggiando con Irlanda del Nord e Ghana e perdendo contro la Romania. Bellamy a Lisbona dovrà fare a meno dell’infortunato Rodon dietro, ma non mancano le armi per provare ad espugnare la roccaforte lusitana, dalla solidità di Ampadu alla velocità in ripartenza dei vari Johnson e Brooks.

Come vedere Portogallo-Galles in diretta tv e streaming

Portogallo-Galles è in programma giovedì alle 20:45 all’Estadio “Alvalade” di Lisbona, in Portogallo. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il divario tra le due rose è sicuramente marcato, accentuato ulteriormente dal fattore campo: il Portogallo infatti ha vinto cinque delle ultime sette uscite casalinghe mantenendo una media di tre reti a partita. I precedenti storici arridono poi in maniera netta ai lusitani, vittoriosi in entrambe le sfide recenti senza mai subire gol (compreso il 2-0 nella semifinale di Euro 2016). Per contro, il Galles vive un momento di evidente appannamento a livello di risultati e fatica a trovare solidità in fase di non possesso, pur mantenendo un buon indice di pericolosità in contropiede.

Alla luce del potenziale d’attacco smisurato dei padroni di casa e del desiderabile esordio positivo per il nuovo corso firmato Jorge Jesus, la giocata 1+Multigol 2-5 offre la combinazione ideale tra la vittoria interna e un volume di marcature congruo all’andamento statistico dei lusitani in casa. Come opzione alternativa, suggeriamo la combo 1X+Over 2.5, che tutela i padroni di casa valorizzando la propensione di CR7 e compagni a disputare gare ad alto punteggio tra le mura amiche.

Le probabili formazioni di Portogallo-Galles

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo.

GALLES (4-2-3-1): Ward; Williams, Cabango, Norrington-Davies, Dasilva; Ampadu, James; Brooks, Thomas, Broadhead; Johnson.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1