Pronostico Austria-Israele: linea verde per l’assalto al primo posto

Austria-Israele è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Nell’ultima edizione della Nations League l’Austria non è riuscita a conquistare la promozione in Lega A dopo aver perso il playoff con la Serbia (1-1 a Vienna e KO per 2-0 a Belgrado). La selezione di Ralf Ragnick ripartirà dunque ancora una volta dalla Lega B, in un girone in cui è la grande favorita per il primo posto davanti a Israele, Irlanda e Kosovo.
Nel frattempo c’è stata anche la partecipazione al Mondiale nordamericano, al quale il Das Team si era qualificato agevolmente, con sei vittorie in otto partite e una differenza reti mostruosa di +18. Numeri che hanno permesso agli uomini di Rangnick di ottenere il pass per la rassegna iridata senza grossi problemi.
Negli USA l’Austria ha raggiunto l’obiettivo minimo della fase a eliminazione diretta. Seconda nel girone dietro all’Argentina, è uscita ai sedicesimi – massimo traguardo dal lontano 1954 – con i futuri campioni del mondo della Spagna. Più di così, francamente, era davvero difficile fare, complice anche un sorteggio non proprio benevolo. Dopo il Mondiale Rangnick ha rinnovato, dicendo di nuovo no a qualche sirena dei club, e sarà ancora lui il condottiero in vista di Nations League ed Euro 2028.
Israele con una difesa da reinventare
Israele, a differenza dell’Austria, ha mancato per l’ennesima volta la qualificazione al Mondiale, arrivando dietro ad un’inarrestabile Norvegia e all’Italia. La selezione di Ran Ben Shimon ci riproverà per i prossimi Europei e la Nations League, in tal senso, sarà un test importante. L’obiettivo è tornare immediatamente in Lega A, dalla quale Israele è retrocesso nella scorsa edizione chiudendo ultimo nel girone.
Ben Shimon deve fare i conti con un’infermeria affollata in difesa – deve rinunciare a Lemkin, Rotman e Blorian – ma può fare perno sull’estro di Glouch e sulla spinta a centrocampo di Dor Peretz, peraltro autore di una rete nell’ultimo scontro diretto con gli austriaci. Dall’altro lato, Rangnick ha convocato ben 7 volti nuovi, complici il ritiro di Arnautovic e le assenze di altri veterani come Sabitzer, Alaba e Laimer. In attacco, con Kalajdzic, Adamu e Gregoritsch pronti a contendersi una maglia da titolare, il ct va a caccia di risposte immediate dai giovani.
Come vedere Austria-Israele in diretta tv e streaming
La sfida Austria-Israele è in programma giovedì alle 20:45 alla Raiffeisen Arena di Linz, in Austria. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La combo “1+Over 1.5” è quotata a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Nonostante le assenze illustri, il sistema di gioco e l’aggressività tattica imposti da Rangnick mantengono l’Austria un gradino sopra per qualità collettiva e tenuta di campo. Israele oltretutto concede spesso molto spazio in fase difensiva, specie in trasferta e con un reparto arretrato rimaneggiato.
Alla luce della propensione offensiva di entrambe le squadre e della media gol registrata nei precedenti diretti, la giocata 1+Over 1.5 offre un eccellente equilibrio tra l’alta probabilità di successo dei padroni di casa e il volume complessivo delle marcature. In alternativa, per chi cerca una quota di maggior valore, l’esito Gol trova riscontro nel talento di giocatori israeliani come Glouch, Solomon e Peretz e nella potenziale disattenzione di una difesa austriaca rinnovata nei suoi interpreti.
Le probabili formazioni di Austria-Israele
AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Lienhart, Danso, Mwene; Siewald, X. Schlager; Wanner, Schmid, Wimmer; Gregoritsch.
ISRAELE (4-2-3-1): Da. Peretz; Dasa, Feingold, Shlomo, Revivo; Abu Fani, Do. Peretz; Abada, Gloukh, Solomon; Turgeman.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus